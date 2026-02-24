La Justicia dispuso evaluar si Airaldi debe ser alojado en un pabellón de alto perfil del penal de Ezeiza

La denuncia de Daniel “Tavi” Celis y otro preso de la cárcel de Gualeguaychú acerca de un presunto plan criminal del productor agropecuario de Diamante preso por narcotráfico, para mandar a matar a tres funcionarios, derivó en la orden de la Justicia Federal para que el Servicio Penitenciario Federal evalúe si el acusado puede ser alojado en el penal de Ezeiza.

El suceso del pasado viernes derivó en el allanamiento al Módulo E de presos federales de la Unidad Penal 9 El Potrero del sur entrerriano, donde el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, con Gendarmería Nacional, se llevó varios elementos, como tres celulares y un manuscrito que sería de Airaldi. Ante las precisiones aportadas por los testigos, el caso tomó forma y demandó la intervención de la Procuración de Narcotráfico de la Nación (PROCUNAR) a cargo de Diego Iglesias.

Rebollo e Iglesias solicitaron al Tribunal Oral Federal de Paraná, de quien depende Airaldi y que debe juzgarlo a partir del 3 de marzo, evaluar y arbitrar los medios necesarios para disponer el traslado urgente del interno al régimen de alto perfil del SPF, en la Unidad Carcelaria de Ezeiza. Pidieron en un oficio requerir a “las autoridades del SPF evalúen el traslado e ingreso de Leonardo Roberto Airaldi en el Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.

El Tribunal consideró que “procede sin más darle trámite” a la solicitud, argumentando que la resolución que crea dicho régimen sostiene que el mismo fue creado para “proporcionar un abordaje adecuado para aquellas personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo, teniendo en cuenta las experiencias relevadas como mejores prácticas sustentadas empíricamente y a partir de los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Internos de alto Riesgo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”.

La resolución informa que la solicitud se funda “en una denuncia y dos declaraciones testimoniales recepcionadas en dicha Fiscalía a cargo del Dr. Rebollo el día 20/02/2026 que ha develado el plan de Leonardo Roberto Airaldi ‘de asesinar a dos magistrados de la Justicia Federal de esta provincia’ el Sr. Juez Federal N° 1 de Paraná, Dr. Leandro Ríos y el Sr. Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Dr. José Ignacio Candioti-, como así también al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Dr. Néstor Roncaglia’”.

En este sentido, el fiscal sostuvo que esto da cuenta “de la peligrosidad del detenido, en virtud de sus contactos extra e intramuros, sumado a sus recursos económicos” y que, del allanamiento en la UP 9 realizado el día 20/02/2026 pudo “corroborar que es un interno de máxima peligrosidad” por lo que considera “(en consonancia con el jefe de la UP) que debería encontrarse en el régimen ya mencionado”.

El titular de la PROCUNAR agrega que la petición elevada este lunes “obedece a la nueva información obtenida ese mismo día en sendas declaraciones recibidas en la causa FPA N° 1.756/2026 que dan cuenta de que ‘Airaldi contaría aún con un teléfono celular en su lugar de detención’.

El tenor de lo planteado por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación da a entender que la situación que se investiga es algo más que la denuncia de un hombre condenado por narcotráfico: “La gravedad y características de los hechos investigados y con el fin de evitar que Airaldi pueda eventualmente seguir desplegando maniobras vinculadas con el plan criminal develado desde el mismo lugar en que contó con los medios para organizarlo” y para resguardar la integridad de los testigos que declararon en la investigación en curso -también alojados en la misma UP 9” la PGN interesa la “adopción de medidas de seguridad especiales para el caso de reclusos de alto perfil criminológico”, sostuvieron.

El Tribunal presidido por Noemí Berros sostuvo que “la petición formulada consistente en requerir a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal evalúe el traslado e ingreso del interno Leonardo Roberto Airaldi al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SIGPPLAD) se revela como la más adecuada para gestionar y dar respuesta a la situación planteada”.

Fundamentó además en que Alto Riesgo, “entre otros indicadores, a las posibilidades fácticas que tienen las personas privadas de la libertad de ‘dirigir actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la sociedad, de intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, y de entorpecer investigaciones judiciales en curso’ a lo que se suma -en el caso- el riesgo ínsito ante la eventual continuidad o avance de nuevas maniobras vinculadas al presunto plan develado y destinado a atentar contra la vida de un juez federal, un fiscal federal y un ministro provincial desde el interior del mismo establecimiento carcelario en que se lo habría pergeñado y/o el riesgo derivado de la posibilidad de que emprendiera cualquier otra comunicación intra o extramuros con fines ilegales, aparece como razonable requerir a las autoridades del SPF evalúen las circunstancias apuntadas en orden a verificar si –en el caso- concurre o no la presencia de un alto riesgo debiendo –en su caso dicha incorporación, si así se evaluare, ser puesta en conocimiento de este Tribunal a cuya disposición se encuentra el interno Leonardo Roberto Airaldi”.

Por esto, el TOF de Paraná resolvió “oficiar a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a los fines de que se sirvan evaluar, conforme las circunstancias referenciadas si el interno procesado admite ser considerado supra, Leonardo Roberto Airaldi de Alto Riesgo conforme lo solicitado por el MPF y en los términos de la Resolución 2024-35-APN-MSG y su Anexo I”.