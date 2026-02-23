Concepción del Uruguay: capacitarán a Formadores en Inteligencia Artificial

El Polo Tecnológico La Nube continúa sumando capacitaciones. En este marco, se desarrollará la tercera edición de la Formación de Formadores en Inteligencia Artificial, a cargo de Natalia Corvalán. Se trata de una actividad impulsada por Eidos Global, con apoyo de Google.org y acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Está destinada a quienes se dedican a la docencia o acompañan procesos formativos a población +16, quienes accederán a herramientas para enseñar y trabajar con Inteligencia Artificial en espacios educativos y comunitarios.

Podrán conocer herramientas pedagógicas de EsencIA y reflexionar sobre estrategias de enseñanza. También podrán comprender la dinámica de cursada y el rol del formador; explorar los materiales del curso para implementarlos en los espacios propios; y fortalecer las herramientas pedagógicas y habilidades socioemocionales para replicar la formación.

La capacitación se desarrollará bajo la modalidad híbrida (virtual sincrónica y asincrónica con acompañamiento local), con 10 horas de duración. Es gratuita, con cupos.

Requisitos

· Experiencia en formación/docencia.

· Competencias digitales intermedias.

· Interés o conocimientos básicos de IA.

· Compromiso de replicar la formación en sus comunidades.

Encuentro informativo e inscripción

Las personas interesadas podrán participar de una reunión informativa, a realizarse presencialmente el jueves 5 de marzo, a las 19 horas. Las clases se dictarán los sábados 21 y 28 de marzo a las 10 horas. Por consultas: polotecnologicolanube@gmail.com. El formulario de inscripción se encuentra disponible en la bio de Instagram (lanubepolotec).