AGMER ratificó la adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el 2 de marzo

El lunes 2 de marzo, AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) se sumará al paro nacional convocado por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). La resolución fue tomada en el marco de un Congreso Extraordinario realizado en Paraná.

Según comunicaron, su plan de lucha exige la apertura de paritarias nacionales para el sector docente, financiamiento educativo, y la revisión de la denominada Ley de Libertad Educativa, que ha generado rechazo en diversos sectores educativos.

En este sentido, la CTERA había anunciado el viernes pasado el resultado de su Congreso Ordinario y Extraordinario, en el que se aprobó la Memoria y Balance del trabajo gremial realizado durante el año, y se ratificó el rechazo a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública. El Congreso también aprobó el paro nacional docente para el 2 de marzo, dentro de un plan de acción que continuará durante el mes con movilizaciones, caravanas y carpas en todo el país.