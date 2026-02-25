Vóley: San José jugará este jueves ante Almafuerte en el inicio de la fase permanencia

Las chicas de San José buscarán ganar este jueves para seguir en carrera por el noveno puesto.

El Club Social y Deportivo San José deberá jugar por la permanencia en la Liga Nacional de Vóleibol Femenino que se desarrolla en el club General San Martín Pacífico de Mendoza. Su rival en los cuartos de final de la reubicación del 9º al 16º puesto será Almafuerte de Las Varillas, Córdoba. El partido será este jueves desde las 11 en el estadio General San Martín Pacífico - Mauricio Tano Montarulli.

El conjunto entrerriano, dirigido por Alejandra Cot, se ubicó en el sexto puesto de la Zona 1 con seis puntos (10 set a favor y 18 en contra), producto de dos victorias y cinco derrotas. Por su parte, las cordobesas culminaron penúltimas (7º luego) en la Zona 2, con el mismo récord (2-5), pero con 7 sets ganados y 18 perdidos.





Las Auriazules buscarán un triunfo para seguir en carrera y evitar el descenso. Si avanza se medirá con el ganador de Monteros (5º Zona 2)-Brujas de Misiones (8º Zona 1). Los otros cruces serán: Selección Argentina U19 (5º Z1)-Ciudad de Nieva (8º Z2) y Municipalidad de San Martín (7º Z1) y Gimnasia y Tiro de Salta (6º Z2).

Durante el certamen, el único representante entrerriano venció a Brujas Misiones (3-2) y Universitario de Córdoba (3-1), pero cayó con Club de Mendoza Regatas (3-0), Banco Provincial (3-1), Tucumán de Gimnasia (3-0), Selección Argentina U19 (3-1) y Municipalidad de San Martín (3-2).





Cabe destacar que en los playoffs por el título serán: (1° Z1) Tucumán de Gimnasia-Unión de Santa Fe (4° Z2); (1° Z2) Glorias-Universitario (4° Z1); (2° Z2) San Martín de Formosa- Regatas de Mendoza (3° Z1) y (3° Z2) General San Martín Pacífico - Banco Provincial (2° Z1).