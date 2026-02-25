Barracas Central reaccionó y le quitó el invicto a Tigre en el Torneo Apertura

El Guapo ganó 2 a 1 ante el Matador, luego de haber comenzado en desventaja.

Barracas Central le ganó a Tigre por 2 a 1 y le quitó el invicto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Pese a que comenzó perdiendo, el Guapo lo dio vuelta en el estadio Claudio Tapia y festejó en la continuidad de la séptima fecha del campeonato de Primera División.

El cero se rompió a los 22 minutos con una gran jugada del entrerriano Jabes Saralegui, quien asistió al exPatronato Ignacio Russo, a los 22 minutos del primer tiempo. El delantero –hijo de Miguel Russo- engañó al arquero Marcelo Miño con un remate al ángulo izquierdo, tras asistencia del futbolista nacido en General Ramírez.

Sin embargo, en el arranque del complemento Fernando Tobio y Facundo Bruera dieron vuelta el marcador. El ex Boca aprovechó una mala salida del arquero Tomás Sultani y definió para poner el empate parcial. Luego, un cabezazo del delantero tras un centro de Tomás Porras puso el 2 a 1 definintivo.

Con este resultado, el equipo de Victoria quedó tercero con 14 puntos en la Zona B, mientras que Barracas dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas y alcanzó las 8 unidades en el grupo.

En la próxima fecha, Barracas Central visitará el domingo a Argentinos Juniors desde las 19.15, mientras que Tigre recibirá en Victoria a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 21.30.