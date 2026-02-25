La CGT descartó un paro o movilización contra la reforma laboral el viernes: sólo la impugnará en tribunales

La mesa chica de la CGT se reunió esta tarde en la sede de UPCN.

La cúpula de la CGT resolvió este miércoles descartar un paro o movilización contra la reforma laboral el viernes y solo concretará una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

La reunión de la cúpula tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hizo de anfitrión. Convocaron los triunviros Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros, publicó la agencia Noticias Argentinas.

En la CGT buscarán además hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

De esta forma, la central obrera eligió una alternativa más moderada y desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Fresu.