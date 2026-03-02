Campus de Básquet: Oscar “Huevo” Sánchez brindará una conferencia de prensa

El reconocido entrenador Oscar Huevo Sánchez y su equipo de trabajo brindará una conferencia de prensa el próximo viernes, a partir de las 11, en el marco de su Campus de Entrenamiento de Alto Rendimiento que brindará en el Club Ciclista Paraná. La cita será en las instalaciones de la entidad, sito en Santiago del Estero 360.

En la oportunidad, el director técnico marplatense y su staff abordarám los principales ejes vinculados a la actualidad del básquetbol internacional, la formación de jóvenes deportistas y el trabajo que viene desarrollando en el marco de su visita a Paraná.

Cabe destacar que el Campus está orientado a chicos y chicas que buscan potenciar su rendimiento deportivo, fortalecer valores como el compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo, y vivir una experiencia formativa integral dentro de una institución con amplia trayectoria en el desarrollo del deporte.

Por otra parte, en el marco de las actividades complementarias, el miércoles 5 de marzo a las 19.30, en el Restó Bar del Puerto de Paraná, el reconocido entrenador Oscar Sánchez, brindará la charla titulada “Básquetbol internacional y problemática del básquet de formación”.

La disertación estará dirigida a entrenadores, padres, profesores de educación física, dirigentes, periodistas deportivos y público en general interesado en la formación y el desarrollo del deporte.