Básquet: Tomás de Rocamora no pudo con el potencial del puntero

Tomás de Rocamora luchó en la primera parte, pero en el complemento no pudo con el poderío de Provincial.

En Concepción del Uruguya, Tomás de Rocamora perdió por 82 a 73 frente a Provincial de Rosario, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. el elenco entrerriano batalló, sobre todo en el primer tiempo, pero después no pudo frente al puntero del grupo que mostró todo su repertorio.

En tanto que el Rojo uruguayense volverá a la ruta y el próximo domingo, será cuando visite a Deportivo Norte.

El partido en el Paccagnella

Por lo que logró hacer en el primer tiempo Tomás de Rocamora se ilusionó con quedarse con un nuevo triunfo de local y nada menos que frente al puntero. Buen primer cuarto del equipo de Sebastián Amato donde Correa, Occhi y Acevedo sumaron la mayoría de los puntos para un cierre 27-21 y ante un rival donde solo Chervo sobresalió.

Con más puntos de Acevedo y un Correa inspirado, el local sacó la máxima a su favor (36-25) aunque la alegría no le duró mucho y apariciones de Barahona emparejaron las cosas. Finalmente Rocamora se marchó a vestuarios 44-40 arriba con el tridente antes nombrado efectivo y cada uno doble dígito. Barahona fue el único en la visita.

El regreso de vestuarios le costó a Rocamora, la mano caliente de Chervo empezó a entrar en escena y a eso se sumaron triples de Gerbaudo. El local sintió el impacto, corrió desde atrás, dos veces alcanzó a igualar el tablero, pero no le dio para quedar así cuando sonó la anteúltima bocina (63-65).

Tomás de Rocamora sufrió el tercer cuarto y mucho más el último. Mientras en Provincial continuaron muy bien Chervo, Acosta y Gerbaudo el dueño de casa siguió dependiendo de los mismos nombres, pero ya sin la misma efectividad. A la visita le alcanzó con una rotación de ocho nombres para sellar el triunfo sin más complicaciones.

Maximiliano Acevedo fue la figura del juego con un doble doble de 17 puntos y 13 tableros, Valentino Occhi fue el goleador con 19 unidades y Gendry Correa lo escoltó con 18.

En Provincial, en tanto, Álvaro Chervo la rompió con sus 21 puntos (3/5 3P), lo siguió Gerbaudo con 19 (5/8 3P), y Abraham Barahona finalizó con 14 puntos y 10 rebotes.