Boleas: “Es un logro importante de la provincia el haber vuelto a los mercados internacionales”

“Estamos en una situación delicada” con las finanzas de la provincia (...) “el último trimestre del 2025 en términos de ingresos fue complicado y el primer bimestre del 2026 también, con una caída real de los ingresos nacionales. De todos modos, tenemos expectativas de que eso se va a ir revirtiendo”, afirmó Boleas.

En una extensa entrevista radial, el ministro de Hacienda de Entre Ríos, Fabián Boleas, brindó detalles de la situación económica y financiera de la provincia, de la deuda provincial y de las perspectivas a futuro.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Boleas aseveró que “estamos en una situación delicada” con las finanzas de la provincia y describió que “el último trimestre del 2025 en términos de ingresos fue complicado y el primer bimestre del 2026 también, con una caída real de los ingresos nacionales. De todos modos, ya transitado el primer bimestre, tenemos expectativas de que eso se va a ir revirtiendo”.

Acotó que “hay niveles de ingresos exactamente similares a los de la pandemia, aunque con una demanda hacia el Estado en cuanto a la necesidad de prestación de servicios y de asumir compromisos, mucho mayor a los de esa época”.

Consultado por la colocación de deuda que hizo la provincia, y las mejores condiciones que consiguieron Córdoba y Santa Fe, el ministro advirtió que “las comparaciones tienen que hacerse entre iguales y nosotros no somos iguales a Santa Fe y Córdoba. No somos iguales por la administración que ha tenido cada una de las provincias, no ha sido con los mismos criterios ni con la misma responsabilidad a la hora del manejo de las finanzas públicas”. Como ejemplos, mencionó que “Santa Fe y CABA nunca reestructuraron su deuda, y Córdoba, si bien reestructuró su deuda, nunca dejó de pagar un solo compromiso de los asumidos. Y Entre Ríos dejó de pagar compromisos en agosto del 2020, y luego, en febrero del 2021 reestructura su deuda. O sea que no somos comparables”.

De todos modos, planteó que “si se quisiera hacer una comparación y comparamos las situaciones de mercado en el 2017 y las de 2026, nosotros hemos conseguido mejores condiciones de mercado que las obtenidas en el 2017. Eso lo puede hacer utilizando el método que quiera, viendo riesgo país al 2017, tasa del bono de Estados Unidos que es lo que se hace, la sumatoria de ambos versus tasa conseguida y hacer lo mismo en el 2026. Y se va a ver que, si las situaciones hubieran sido iguales de mercado internacional, se terminó pagando 46 puntos menos de lo que se pagó en ese momento”.

Y también remarcó que “además de todo esto, nosotros no hacemos negocio financiero. El gobernador Frigerio tiene la responsabilidad de administrar, de gobernar una provincia y de cumplir con todas las obligaciones propias que se han asumido, como también las obligaciones que le damos, que estaban ya instaladas cuando se asumió el gobierno el 10 de diciembre del 2023”.

Bueno, pero a ver, Santa Fe y Córdoba, corríjame usted, tengo entendido que colocó tasa del 7,5, así sería. No, no, no La diferencia Por ejemplo de Tres Ríos Con Córdoba es menos de un punto Es menos de 0,90 Lo mismo La cuestión de plazos Como que, digamos Las últimas provincias Que han salido

De las 24 jurisdicciones del país, cuatro han salido al mercado internacional, dos nunca reestructuraron, una reestructuró sin haber pagado un solo compromiso, y la cuarta provincia, que somos nosotros, no pagó en agosto del 2020 y luego reestructuró en febrero de 2021. Aun así salimos al mercado, somos una de las cuatro que salimos, y eso es por el esfuerzo, el trabajo y el manejo de las cuentas públicas que ha habido en estos dos años de gobierno de Frigerio”.

En cuanto a la estructura del bono, explicitó que “no es que hubo una estructura de bono particular para Entre Ríos. Santa Fe salió a nueve años con el mismo esquema de amortizaciones en los últimos tres años de vida del bono. Córdoba salió en el mismo plazo y con la misma estructura de amortización que salimos nosotros. O sea que, no es que intencionalmente Entre Ríos salió con una estructura de bono de tal manera que le caigan los vencimientos en los últimos tres años de vida del bono a otra gestión. Es la estructura que hay en el mercado, es como se están estructurando los bonos sub-soberanos en el mercado. No es que hay una decisión del gobierno de que se estructure de esa manera”.

Consultado por el proyecto que propone la creación de una comisión que investigue la deuda en el marco de la Legislatura, Boleas señaló que “es una preocupación del gobernador que lo ha motivado a presentar ese proyecto, y no tiene que ver con una motivación personal, me parece que lo hace en función de la motivación que tiene de llevarle claridad y transparencia a todos los entrerrianos en un tema tan sensible y que está tan en boga y es tan hablado por diferentes dirigentes políticos, que tiene que ver con la deuda pública. Entonces plantea que se haga un análisis”.

“Por ahí se escuchan análisis de evolución de la deuda pública en términos nominales con una clara intención de confundir a la ciudadanía y subestimando al entrerriano. Ese análisis nominal que recientemente han sacado en un comunicado no tiene ninguna rigurosidad ni sirve para hacer un análisis de la evolución de la deuda. El stock de deuda en el 2023 era de 723 y 684 es el stock de deuda al tercer trimestre del 2025. Y si uno quisiera hablar de la evolución de la deuda y la quisiera relacionar con los ingresos corrientes, en el 2023 significaban el 45,30% de los ingresos corrientes y en el 2025 significan el 19%. Es decir que, tomando el parámetro razonable que se quiera tomar para hacer un análisis de la deuda, todos dan una reducción, una participación relativa inferior respecto de los ingresos corrientes y demás”, detalló.

En este marco, desmintió las declaraciones del diputado nacional Guillermo Michel quien cuestionó que la deuda entrerriana tendrá intereses por 265 millones de pesos: “Eso no es así, no son esos los intereses que se pagan; son 174 millones de intereses que se pagan durante la vida útil del bono y además a eso hay que netearlo de los intereses que se dejan de pagar de las deudas que se cancelan. No sé de dónde habrá sacado los 265 millones”.

ATN, pagos en negro y perspectivas a futuro

Por otra parte, confirmó que “la provincia ha recibido ATN (Aportes del Tesoro Nacional) en el primer bimestre en el marco de toda la acción que se está llevando adelante frente al gobierno nacional en búsqueda de ir ordenando las cuentas, y están vinculados también a los reclamos que la provincia ha hecho al gobierno nacional que deberían haberse hecho mucho antes. Venimos trabajando muy bien en ese sentido con el gobierno nacional en tratar de definir stock y flujo de la deuda que tengan con respecto al déficit de la Caja previsional y lo mismo respecto de los valores de los excedentes de Salto Grande”.

Sobre los montos en negro que se pagan como incremento salarial y que afectan a la Caja de Jubilaciones, Boleas refirió: “Tenemos la expectativa de que esto se vaya normalizando y acomodando, y así se lo hemos transmitido a los gremios. Cuando hemos hecho una oferta, les dijimos que es lo que podemos ahora y propusimos juntarnos a seguir charlando en 90 o 120 días para ver cómo han evolucionado los recursos. Lo que está claro es que nosotros no vamos a tomar ninguna decisión y no vamos a tomar ningún compromiso, que no estemos seguros de que vamos a poder pagar. Y me parece que eso es lo que la gente necesita. La gente necesita previsibilidad frente a una situación que no desconocemos, que es complicada, que es difícil para todos. Estamos frente a un cambio de paradigma en el manejo de las finanzas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Eso lo ha elegido la gente, lo ha ratificado en las últimas elecciones y nosotros creemos que estamos haciendo un trabajo muy responsable en ese sentido. Es algo que nos pide el gobernador Frigerio a diario, a cada uno de sus colaboradores. Hay un esfuerzo enorme de cada uno de los ministros en poder gestionar de esa manera y seguir adelante frente a esta situación de escasez de recursos”.

“Me parece que se olvidan del punto de partida que tuvimos el 10 de diciembre del 2023, y no es por recurrir al tema de la herencia. Pero no podemos olvidarnos que, a diciembre de 2023, la provincia de Entre Ríos tenía un resultado primario deficitario equivalente a 171 millones de dólares; que al 31 de diciembre de 2023 no había para afrontar el pago de aguinaldo y que, sin embargo, a principio del siguiente año había el equivalente de disponibilidad a tres masas salariales. Y todo lo que sucedió en el 2023 fue instalación de costos, que se consolidaron a diciembre del 2023. Creo que eso es importante porque es necesario ver cuál ha sido la evolución. Y hemos transitado estos dos años y particularmente vivo como un logro importante el haber vuelto a los mercados internacionales. Porque además de todo esto, la herencia en materia reputacional del crédito entrerriano que recibimos era pésima porque no habíamos cumplido. Y sin embargo en dos años desandamos de esa situación, con un trabajo muy fuerte del equipo económico de la provincia”, describió.

En ese marco, dijo que “no se trata de bonos negros, lo que hemos ofrecido es la actualización de unos conceptos que tenían que ver con el FOPID y la Conectividad, y lo planteamos como algo transitorio, hasta tanto veamos la evolución de los ingresos. Por las características que tiene nuestro sistema previsional, por supuesto que, por el lado del ingreso, sí puede haber una afectación a la Caja. Pero también es cierto que nosotros tendemos al lado del ingreso, es decir, el pago de las pasividades, y en eso siempre se está dando un reconocimiento a los jubilados provinciales”.

Consultado por el aumento a la policía, explicó que “por una cuestión de codificación, se cambió el código, pero no puede ser que el incremento haya sido de 25.000 pesos. Había un mínimo garantizado, luego era proporcional y tenía un tope, pero de ninguna manera es 25.000 el incremento. Había un mínimo de 126.000 pesos de incremento”.

En otro orden de temas, el ministro reconoció que no tiene diálogo con el ex legislador y ex titular de ATER, Marcelo Casaretto, ni con el diputado nacional Guillermo Michel, quienes son muy críticos de la gestión económica de la provincia.

En relación con la expectativa de una mejora en la situación económica de la provincia y del país, el ministro opinó: “Creo que tiene que venir por el lado del consumo, que eso se traduce en mayor recaudación de IVA, que es un componente importante en la coparticipación federal de impuestos. Creo que un aspecto por el cual podría verse incrementado el consumo sería si comienza un proceso de baja de tasa de interés y apertura del crédito interno que permita consolidar un crecimiento del consumo interno”.

Milei contra los empresarios

Consultado por el tono confrontativo –y hasta agresivo- del Presidente Javier Milei con los grandes empresarios nacionales, Boleas afirmó: “Yo puedo hablar por lo que hacemos nosotros acá en Entre Ríos a la hora de gobernar y por la impronta que le pone el gobernador Frigerio a su gestión a la hora de gobernar. Creo que todos pueden comprobar que es un gobernador y es un gobierno abierto al diálogo, a escuchar las preocupaciones, a escuchar los problemas. No creemos en las críticas basadas en especulaciones políticas, creemos que eso no sirve. En el caso de Entre Ríos esas críticas no cambian un hecho central que es un gobernador y un gobierno que está dispuesto a tomar todas las decisiones difíciles que haya que tomar para ordenar las cuentas y cuidar el futuro de los entrerrianos. Nuestro camino es ese, y lo que nos pide el gobernador es escuchar, estar atento, atender a la gente, estar en contacto con la gente, escuchar los problemas, entender que siempre hay miradas diferentes y que de la conjunción de esas miradas diferentes va a salir la mejor solución. Eso es lo que intentamos hacer a diario cada uno de los colaboradores del gobernador”.