Fútbol: se pondrá en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Neuquén será uno de los equipos de la LPF que verá acción en la noche de este miércoles.

Con la disputa del grueso de los partidos, en la noche de este miércoles comenzará a disputarse la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. En este marco, habrá partidos en la ciudad de Paraná y también en Santa Fe, donde se disputarán los cuatro partidos programados.

En tanto que la acción en la capital entrerriana, en el marco de los partidos de ida de los octavos de final, se desdoblará entre este miércoles, el jueves y el sábado.

La programación de los partidos será la siguiente:

EN SANTA FE

MIÉRCOLES

A las 20.30, La Salle Jobson-Patronato (Predio Nery Alberto Pumpido).

A las 21, Independiente-Atlético Paraná (Estadio Mauricio Martínez).

A las 21, Universidad-Don Bosco (Colonia San José).

A las 21.30, Gimnasia y Esgrima-Atlético Neuquén (Gigante de Ciudadela).

EN PARANÁ

MIÉRCOLES

A las 20.30, Belgrano-Nacional (Cancha de Don Bosco).

A las 20.30, Instituto-Unión de Santa Fe (Cancha de Oro Verde).

JUEVES

A las 20.30, Sportivo Urquiza-Colón (Cancha de Don Bosco).

SÁBADO

A las 21, Oro Verde-Cosmos FC.