Impactante accidente en la Autovía 14: un camión se cruzó de carril, chocó varios vehículos y volcó

Un siniestro vial que involucró a varios vehículos se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Nacional 14, al sur de Entre Ríos, a la altura del kilómetro 53 cerca de Gualeguaychú. El hecho ocurrió alrededor de las 7.20, cuando un camión con semirremolque que transportaba sal perdió el control, cruzó el cantero central e impactó contra un automóvil que circulaba en sentido contrario.

En el lugar hay tránsito cortado en la mano norte-sur y asistido con demoras en el carril sur-norte. Se solicita precaución a los conductores.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el camión semirremolque cargado con sal circulaba de sur a norte cuando, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control. Como consecuencia, el rodado atravesó el cantero central de la autovía e invadió el carril contrario.

En ese momento chocó contra un auto Megane que transitaba en sentido norte–sur, al que impactó en la parte trasera izquierda. Tras ese primer choque, el camión también golpeó a otro camión que se encontraba estacionado en el área.

Minutos después, una camioneta terminó chocando contra la carga de sal volcada sobre la calzada producto del siniestro.

El conductor del camión es un hombre de 41 años oriundo de la ciudad de Venado Tuerto, que fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. El hombre presentaba lesiones en la pierna derecha y estaba siendo sometido a estudios radiológicos para determinar la gravedad de las heridas.

Los demás vehículos involucrados eran conducidos únicamente por sus respectivos conductores y, según se informó, ninguno de ellos resultó con lesiones.