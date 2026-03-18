Ardusso se sumó a la Gurí Martínez Competición y correrá con Ford en el TC

El piloto Facundo Ardusso recibió la autorización para el cambio de marca y se sumará al Gurí Martínez Competición para conducir el Ford Mustang que dejó vacante el paranaense Agustín Martínez. El equipo entrerriano será el noveno en la trayectoria del piloto de Las Parejas dentro del Turismo Carretera, siendo la del Óvalo la cuarta marca que representará. El objetivo es volver a ser protagonista en el TC, donde no gana desde el 19 de noviembre de 2022 en Toay.

De esta manera, el Flaco disputará la próxima fecha en Neuquén (28 y 29 de marzo) con Ford, tras haber competido con Dodge, Torino y Chevrolet en sus casi 200 carreras en la categoría. No obstante, cuenta con un antecedente con la marca: se despidió del TC Pista en 2012 sobre un Falcon del Werner Competición, da cuenta SoloTC.

Ardusso compartirá estructura con Mauricio Lambiris (Ford Mustang), quien viene de ser segundo en Viedma, y con Nicolás Moscardini (Ford Mustang), ganador en la apertura del torneo en El Calafate. Su unidad contará con la atención técnica de Federico Raffo y los motores de Ariel Martínez, hermano del Gurí.

Cambio de equipo y marca

El santafesino se desvinculó la semana pasada del RV Racing, donde competía desde la sexta fecha de 2024 con Chevrolet. La falta de resultados impulsó a Ardusso a buscar nuevos horizontes tras las dos primeras fechas de la temporada 2026 de TC, que fueron malas para él: está 42° en el torneo con solo ocho puntos.

Tras contactar a Omar Martínez y alcanzar un acuerdo veloz, solicitó a la CAF de la ACTC el pase para subirse al Mustang que utilizó Agustín Martínez hasta la 1ª fecha en El Calafate, donde el joven entrerriano logró subir al podio.