“Estoy muy ilusionado y vamos a pelear por todo”, dijo Ignacio Barsanti

Comunicaciones transita el cierre de la fase regular de la Liga Argentina con cuatro juegos, tres en casa y uno en Chaco, que serán sumamente importantes porque determinarán el lugar que ocupará en la tabla pensando en los futuros play off.

En este marco, el entrenador de Comunicaciones, Ignacio Titi Barsanti, hizo un balance de lo que sucedió hasta aquí y se mostró conforme con el triunfo frente a Salta. Recordó que “frente a Suardi se nos escapó un partido en el cierre que nos hubiese podido tener un poco más arriba en las posiciones. Estamos bien, el objetivo es llegar al paquete de la fase regular con un sistema de juego establecido y con convicción de lo que vamos a buscar. Los chicos están con muy buena predisposición para lo que viene que es lo más importante en este momento. Esperando que se inicie esta recta final con muchas ganas y actitud”.

Respecto a la cantidad de puntos que ha recibido Comu en los últimos juegos, el coach sostuvo que “estamos en deuda en ese aspecto, ya que en los últimos nueve partidos recibimos 89 puntos de promedio. La verdad que mis equipos en ese sentido no tienen esa condición. Estamos en deuda, los chicos lo saben sobre todo en las acciones de uno contra uno y también hay responsabilidad mía en algunos contenidos tácticos en los que no nos sentimos quizás cómodos, pero los chicos han tenido autocrítica en ese sentido, tenemos mucha responsabilidad individual y ahora tenemos que dar un paso adelante respecto a eso”.

A lo que añadió: “Se mostró un poco en el segundo tiempo con Suardi y con Salta, creo que pasa más por una cuestión de carácter que por una cuestión táctica. Tenemos que afrontar ese desafío porque con 90 puntos en contra no podemos competir en playoffs”.

Finalmente, el entrenador dejó en claro cómo afronta el equipo esta recta decisiva del torneo. “Lo que viene son cuatro finales, y queremos ir por los cuatro juegos. La idea es meter este sprint final y llegar bien afinados en algunos parámetros para lo que van a ser los playoffs”.

Y cerró: “Creo que está todo muy parejo si bien San Isidro y Amancay tienen una base del año anterior, Suardi lo mismo; está todo tan parejo que puede pasar cualquier cosa. Del 1 al 12 en playoffs cualquiera se puede ganar con cualquiera, lo que creo sí que las localías van a ser importantes y nosotros si mantenemos ese desarrollo de juego intenso y defendiendo un poco mejor vamos a tener muchas chances de hacer un gran torneo. Estoy muy ilusionado y vamos a pelear por todo”.