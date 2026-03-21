Estudiantes ganó el duelo paranaense en el arranque del TRL

Estudiantes se hizo fuerte como visitante y le ganó el duelo paranaense a Rowing.

Este sábado se desarrolló el primer capítulo del Torneo Regional del Litoral. Tanto el Top 10 como la Segunda División tuvieron su estreno en una jornada que contó con la disputa de diez encuentros entre las dos categorías (uno fue aplazado). En ese marco hubo tres elencos de la Unión Entrerriana de Rugby que salieron a la cancha.

Top 10

En la máxima divisional del rugby regional, el Club Estudiantes y el Paraná Rowing Club de la capital entrerriana se enfrentaron en una nueva edición del derby paranaense. Esta vez el escenario fue en el predio Yarará perteneciente al Remero.

Pese a contar con la localía, el conjunto Albiceleste no pudo ante su rival y el clásico fue para el Albinegro, que se impuso por 30-20 para dar un firme primer paso en el campeonato.

Esta victoria le permitió sumar sus primeros cuatro puntos del torneo y meterse en el lote de escoltas de la fecha inaugural. Junto al CAE se encuentran Gimnasia de Rosario, Jockey de Venado Tuerto y Duendes. Por encima, Santa Fe RC, con cinco unidades.

En el lado del Remero, es uno de los dos equipos que acabó con cero puntos tras esta fecha junto a Universitario de Rosario, con lo que deberá buscar la recuperación en la próxima fecha, aunque no lo tendrá fácil.

Rowing deberá visitar a Duendes en la próxima jornada; mientras que a Estudiantes le tocará ser anfitrión de Old Resian.

Resultados | Fecha 1

Rowing 20-30 Estudiantes

Santa Fe RC 45-20 Universitario (R).

Old Resian 25-28 Gimnasia (R).

Jockey (VT) 27-26 Jockey (R).

CRAI 17-18 Duendes RC.



Posiciones

1°) Santa Fe RC: 5 puntos.

2°) Gimnasia: 4.

3°) Estudiantes: 4.

4°) Jockey (VT): 4.

5°) Duendes: 4.

6°) CRAI: 1.

7°) Old Resian: 1.

8°) Jockey (R): 1.

9°) Rowing: 0.

10°) Universitario (R): 0.



Próxima fecha (2°):

Estudiantes - Old Resian.

Duendes - Rowing.

Universitario (R) - Jockey (VT).

Gimnasia (R) - Santa Fe RC.

Jockey (R) - CRAI.

Segunda división

En la segunda división también hubo estreno paranaense. En este caso, Tilcara tuvo un impecable estreno con una victoria por 34-0 sobre Regatas & Belgrano de San Nicolás para erigirse como uno de los cuatro líderes con cinco puntos.

Al Verde lo acompañan Universitario de Santa Fe, Los Caranchos y Provincial. En la próxima fecha, que se disputará el fin de semana entrante, el equipo paranaense tendrá que recibir a Alma Juniors.

Resultados | Fecha 1

Tilcara 34-0 Regatas & Belgrano (SN).

Universitario (SF) 48-14 Los Pampas (R).

CRaR 5-14 Logaritmo.

Provincial 32-5 Gimnasia (P).

Los Caranchos 43-16 La Salle.

Alma Juniors - Cha Roga (aplazado).



Posiciones:

1°) Tilcara: 5 puntos.

2°) Universitario (SF): 5.

3°) Los Caranchos: 5.

4°) Provincial: 5.

5°) Logaritmo: 4.

6°) La Salle: 0.

7°) CRaR: 0.

8°) Gimnasia (P): 0.

9°) Regatas & Belgrano (SN): 0.

10°) Los Pampas: 0.

11°) Alma Juniors: ---.

12°) Cha Roga: ---.



Próxima fecha (2°)

Tilcara - Alma Juniors.

La Salle - Universitario (SF).

Gimnasia - CRaR.

Regatas & Belgrano - Logaritmo.

Los Pampas - Provincial.

Cha Roga - Los Caranchos.