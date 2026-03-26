Fútbol: Francia superó a Brasil en un amistoso rumbo a la Copa del Mundo

Kylian Mbappé anotó por encima del arquero para la apertura del marcador.

La selección de Francia derrotó por 2 a 1 a su par de Brasil en el Gillette Stadium de la ciudad de Foxborough, en Boston, en un amistoso de jerarquía que mostró pasajes de clara superioridad europea y un cierre ajustado tras el descuento sudamericano en el tramo final.

El equipo dirigido por Didier Deschamps manejó mejor la tensión desde el inicio, se mostró más sólido y golpeó en los momentos clave.

A los 30 minutos del primer tiempo, Ousmane Dembélé filtró un pase por el centro que encontró la diagonal de Kylian Mbappé, quien resolvió con un balón picado por encima de Ederson para el 1 a 0.

La ventaja dejó expuesto a un Brasil inconexo, sin claridad ni peso ofensivo, sin embargo, el desarrollo cambió con la expulsión de Dayot Upamecano por último recurso, lo que equilibró el trámite y obligó a Francia a replegarse.

El conjunto de Carlo Ancelotti adelantó líneas en busca del empate, pero volvió a quedar expuesto y recibió otro golpe. Michael Olise asistió con un pase filtrado a Hugo Ekitiké, que definió con precisión para ampliar la diferencia.

Brasil reaccionó sobre el final y descontó a 12 minutos del cierre por medio de Gleison Bremer, tras una pelota parada que le dio dramatismo al desenlace.

Francia sostuvo la ventaja y cerró una victoria relevante que refuerza su proyección de cara al Mundial, donde se perfila nuevamente como uno de los principales candidatos, señala NA.