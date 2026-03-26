Jubilados autoconvocados se reunieron con Bagnat y plantearon reparos a cambios en la movilidad previsional

Una representación de Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos mantuvo este jueves un encuentro con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, en el que se abordaron aspectos clave del sistema previsional y su funcionamiento actual.

Según se informó, durante la reunión, el sector hizo foco en la discusión del 82% móvil y su actualización, especialmente en relación con el sector docente y la necesidad de mantener la proporcionalidad entre haberes jubilatorios y salarios en actividad.

"Durante el encuentro, desde nuestro espacio se hizo especial hincapié en la discusión del 82% móvil y su mecanismo de actualización, con el objetivo de garantizar que el haber jubilatorio continúe guardando una adecuada correspondencia con el salario del trabajador activo, particularmente en el caso del sector docente", señalaron en un comunicado.

Asimismo, expresaron inquietud por recientes modificaciones y propuestas en análisis dentro del sistema previsional. "En ese marco, se planteó la preocupación generada por la incorporación, en el último tiempo, del concepto de “haber inicial previsional”, así como por la aparición —en un borrador recientemente difundido por el gobierno— de un índice de actualización", remarcaron.

Desde el espacio advirtieron sobre los posibles efectos negativos de estos mecanismos: "Advertimos que la implementación de mecanismos de movilidad basados en coeficientes de distinta naturaleza puede derivar en un progresivo alejamiento del haber jubilatorio respecto del salario del activo, además de reproducir experiencias ya ensayadas a nivel nacional mediante fórmulas complejas que, en los hechos, han perjudicado a los jubilados".

En esa línea, reafirmaron su postura en defensa del marco normativo vigente. "Reafirmamos que la normativa vigente, en particular el Estatuto del Docente Entrerriano y la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, resulta clara en cuanto a la protección del carácter sustitutivo del haber y su necesaria vinculación con el salario en actividad", sostuvieron.

Sobre este punto, el Presidente de la Caja manifestó que, según su visión, no habría perjuicio para el sector docente. No obstante ello, los jubilados autoconvocados expresaron la necesidad de mantenerse "en estado de seguimiento y participación activa, acordando futuras instancias de encuentro para continuar planteando objeciones y defender la movilidad previsional ante cualquier intento de afectar derechos de los actuales y futuros jubilados".

Por su parte, el titular del organismo realizó un repaso del estado de situación de la Caja, señalando el deterioro acumulado a lo largo de los años, el impacto de distintas políticas sobre su funcionamiento y la necesidad de garantizar su sustentabilidad para las próximas generaciones.

"En ese sentido, mencionó la incidencia de normas que incorporaron una importante cantidad de beneficiarios sin la correspondiente base de aportantes, así como la falta de previsión de fondos y la existencia de otorgamientos salariales por fuera de los ámbitos paritarios, factores que —según indicó— han contribuido a generar desequilibrios e imprevisibilidad en las erogaciones del sistema", se informó desde el sector de jubilados.

"Los Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos reiteramos nuestro compromiso de continuar organizados, informando y defendiendo los derechos previsionales, en resguardo de un sistema justo, transparente y respetuoso de la normativa vigente", finalizaron.