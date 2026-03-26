Bolivia derrotó a Surinam y quedó a un partido de llegar al próximo Mundial

El seleccionado boliviano se impuso 2 a 1 y se medirá con Irak en la final del repechaje.

La selección de Bolivia venció 2-1 a Surinam en un partido que por momentos se le hizo muy cuesta arriba por la semifinal del repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cupo que tendrá que definir ante Irak

En partido disputado en México, los de Concacaf fueron muy superiores en el primer tiempo pero no lo pudieron hacer reflejar en el marcador, lo cual si sucedió en el complemento. En una pelota disputada en el área Liam van Gelderen puso el 1-0 a los 48’.

Pero los de Villegas nunca se entregaron y así llegó el gol de Moisés Paniagua con un puntazo para empatar todo a los 72’. Y el gol de la victoria se dio a los 79 tras un penal de Abena sobre Juan Godoy. Miguel Terceros se hizo cargo de ejecutarlo y no falló.

Con el 2-1 a favor los del altiplano se defendieron como pudieron, sufriendo más de la cuenta, haciendo tiempo, pero sosteniendo el resultado para poder celebrar.

El pitazo final selló el triunfo de Bolivia que ahora disputará la final del repechaje ante Irak, el martes 31 de marzo, en Monterrey, México.