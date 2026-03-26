Luciano González: “Nuestra necesidad de ganar está por encima de cualquier situación personal”

Si bien jugará contra Instituto de Córdoba, uno de sus antiguos equipos en la Liga Nacional de Básquetbol, el escolta paranaense Luciano González indicó que no lo toma “como un partido especial” debido a la situación de Atenas, que lucha por salir de los últimos lugares. “Quizás en otra situación podría tomarlo como un partido especial, pero hoy nuestra necesidad de ganar está por encima de cualquier situación personal”, manifestó.

Será el regreso del Griego a su estadio luego de una dura gira de tres partidos donde sumó tres derrotas y ahora los nervios empiezan a jugar en contra. Con el peso de estar peleando para no jugar por la permanencia, recibirá este viernes a La Gloria en el clásico de La Docta.

“Al partido lo jugaremos con una agresividad e intensidad defensiva como lo hemos hecho los últimos juegos, si bien no nos ha alcanzado para ganar, entendemos que ese es el camino para salir de esta racha de derrotas”, manifestó sobre los últimos compromisos frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia (90-83), Boca (80-71) y Obras (73-67), todos como visitante.

“Fue una derrota dura con Obras, hicimos un gran primer tiempo y haciendo un análisis en frío creo que al ser el tercer partido de la gira se notó el desgaste físico y mental y no pudimos sostener la ventaja. Ahora tenemos unos días para descansar y preparar el partido e intentaremos no repetir los errores que nos han llevado a estar hoy en esta situación compleja en la tabla”, completó.