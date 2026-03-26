Prevenir es cuidar: un compromiso que nos une todos los días

Hoy quiero referirme a un tema que nos convoca desde la responsabilidad y el compromiso compartido: la prevención del cáncer de cuello uterino. Se trata de una problemática de salud que, gracias a los avances médicos y al conocimiento disponible, puede ser detectada a tiempo e incluso evitada. Por eso, más que un desafío, es una oportunidad para fortalecer políticas públicas que cuiden la vida y la salud de nuestras mujeres entrerrianas.

La prevención debe ser entendida como una política pública sostenida, que trascienda fechas conmemorativas como la de hoy 26 de Marzo Día mundial de la prevención de cáncer de cuello uterino en el denominado Mes de la Mujer. Cuidar la salud implica un trabajo permanente, todos los días del año, donde el acceso a controles ginecológicos, la vacunación contra el VPH y la educación sanitaria sean derechos garantizados de manera continua. No es una tarea de un solo sector, sino una construcción colectiva que requiere del compromiso del Estado en todos sus niveles, del sistema de salud y de la comunidad en su conjunto.

En Entre Ríos, tenemos la oportunidad de seguir consolidando una red de atención que llegue a cada rincón de la provincia. Fortalecer la atención primaria, promover campañas de concientización y acercar herramientas de prevención son pasos fundamentales para garantizar equidad en el acceso a la salud. Cada acción que acerque el sistema sanitario a las mujeres entrerrianas es una inversión en calidad de vida y en igualdad de oportunidades.

Asimismo, es clave seguir promoviendo una cultura del cuidado basada en la información y la confianza. Hablar de salud, fomentar los controles periódicos y acompañar a cada mujer en el ejercicio de sus derechos no solo previene enfermedades, sino que también fortalece comunidades más conscientes y comprometidas. La prevención es, en este sentido, una herramienta de empoderamiento y de construcción colectiva.

Por eso quiero poner en valor el trabajo articulado que ya se viene realizando en la gestión y convocar a seguir profundizándolo. La prevención del cáncer de cuello uterino no es solo una meta sanitaria, es una política pública que debemos sostener y consolidar entre todos los actores con responsabilidades. Porque cuando el cuidado se convierte en una prioridad compartida, avanzamos hacia una provincia más equitativa, con más oportunidades y con un profundo sentido de cuidado colectivo.

(*) Diputada provincial