Italia venció a Irlanda del Norte y dio un paso para volver a la Copa del Mundo

Italia vence a Irlanda del Norte con un golazo de Sandro Tonali (GettyImages).

La selección italiana de fútbol venció 2-0 a Irlanda del Norte y avanzó a la final del Repechaje para volver a un Mundial después de 12 años de ausencia. La Azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso, que contó con la titularidad del argentino Mateo Retegui (salió en el complemento), destrabó la historia en la segunda parte con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

Ahora, los tetracampeones del mundo se medirán en la definición por un lugar a la Copa del Mundo con Bosnia (venció 4-2 en los penales a Gales luego de empatar 1-1) el próximo martes en condición de visitante.

Por su parte, Turquía venció 1 a 0 a Rumanía y jugará la clasificación ante Kosovo; el equipo de Vincenzo Montella marcó diferencias desde el juego y encontró el gol tras el descanso con una asistencia de Arda Güler que definió Ferdi Kadioglu.

Con Kenan Yildiz y Hakan Calhanoglu como ejes, el local dominó, aunque el conjunto de Mircea Lucescu casi empata con un remate de Nicolai Stanciu al palo.

Dinamarca goleó 4 a 0 a Macedonia en Copenhague y definirá su pase ante Irlanda o República Checa. Mikkel Damsgaard abrió el marcador y luego ampliaron Gustav Isaksen, con un doblete, y Christian Nørgaard.

Suecia eliminó 3-1 a Ucrania en Valencia con un triplete de Viktor Gyökeres, que resolvió el encuentro en momentos clave. Descontó Matvii Ponomarenko. Los suecos jugarán la final ante Polonia.

Kosovo remontó y venció 4-2 a Eslovaquia como visitante con tantos de Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi, tras los goles locales de Martin Valjent y Lukás Haraslín. Buscará un hito ante Turquía.

Polonia revirtió su partido ante Albania y ganó 2-1. El delantero Robert Lewandowski empató, Piotr Zieliński selló el resultado y definirá su clasificación frente a Suecia.

Por su lado, República Checa igualó 2-2 en el partido disputado en el Fortuna Arena, como local y con tantos del delantero Patrick Schick y del defensor Ladislav Krejčí, para luego imponerse por 4-3 en la tanda de penales para mantener el sueño de disputar su décimo Mundial, que sería el segundo desde la separación de Checoslovaquia.

Otra Selección que necesitó de los disparos desde el punto del penal fue Bosnia y Herzegovina, cuyo único gol en tiempo reglamentario fue convertido por el eterno delantero Edin Dzeko, a cuatro minutos del final, para el 1-1 que decantó en un triunfo por 4-2 en los penales.

En la ronda final del repechaje europeo, Italia se medirá con Bosnia y Herzegovina, Suecia jugará ante Polonia, Turquía lo hará con Kosovo y Dinamarca deberá enfrentar a República Checa, consigna NA.