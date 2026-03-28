Argentina obtuvo dos victorias y una derrota en el Seven de Brasil

La selección argentina de rugby seven femenino disputa este fin de semana el Seven de Sao Paulo. Es por eso que este sábado participó de tres partidos a lo largo de la jornada.

Habiendo logrado ya su clasificación a la etapa final tras imponerse en los dos torneos anteriores (Nairobo y Montevideo), este certamen pasa a ser importante para la consolidación del grupo.

En su estreno, el seleccionado argentino enfrentó a Kenia, al que venció por 19-12. La concordiense Paula Pedrozo, Talia Rodich y Candela Delgado anotaron los tries argentinos.

Luego sufrió una dura derrota ante el anfitrión Brasil por 17-0; pero se recuperó con un nuevo triunfo ante China por 19-12. Entre las anotadoras volvió a aparecer Rodich, acompañada por Sofía González y María Taladrid.

Este domingo seguirá la actividad con dos partidos más para la Argentina. A las 12.28 enfrentarán a Sudáfrica y cerrarán la jornada a las 15.40 frente a España. Toda la actividad se desarrollará en el estadio Nicolau Alayon de Sao Paulo.