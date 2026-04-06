La ACTC dejó en suspenso la sanción a Rodrigo Lugón en el Turismo Carretera

El Ford Mustang de Rodrigo Lugón y el Herch Motorsport, bajo la lupa de la CAF.

A través de un comunicado, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC informó este lunes que dejó en suspenso la sanción a Rodrigo Lugón y a su equipo, el Herch Motorsport, tras el desprendimiento del neumático delantero derecho de su Ford Mustang en la competencia final disputada en Centenario, Neuquén.

La sanción imponía la suspensión y retiro de licencia por dos años al equipo, más la multa de 20.000.000 de pesos, y el perjuicio de largar desde la última posición en las próximas cuatro series en que el piloto participe.

Ante el revuelo que se generó en el mundo teceísta y las diversas voces que circularon en contra de la decisión, la CAF resolvió dejar la sanción en suspenso, hasta “agotar todos los esfuerzos técnicos que sean necesarios, para evitar consecuencias de la salida de un neumático”.

Además, el comunicado aclara que equipos de la categoría solicitaron una reunión para rever el tema, con la firma de Mauro Medina, director del RUS Med Team. En brevedad se comunicará la fecha de la misma, señala Campeones.

El comunicado de la CAF