Rugby: dos entrerrianas jugarán la primera etapa del SVNS World Championship

Paula Pedro y Antonella Reding integran el plantel de Las Yaguaretés para el SVNS World Championship.

Las Yaguaretés tienen todo listo para partir rumbo a Hong Kong para disputar del 17 al 19 de abril la primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship. En el plantel habrá dos entrerrianas, como viene siendo habitual: la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo

El SVNS World Championship contará con la participación de 12 seleccionados, es decir los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2, tal es, el caso de la Albiceleste.

En tanto que se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

Los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series del año próximo, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

Además de las entrerrianas mencionadas, las otras citadas son: Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Francesca Iacarusso, Milagros Lecuona, Azul Medina, Josefina Padellaro, Talía Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez. En tanto que el head coach es Nahuel García.

El combinado Albiceleste integrará el Grupo C, junto con Estados Unidos, Francia y España. En Hong Kong debutarán el jueves 16 de abril, a las 23.30, frente a Francia; luego jugarán el viernes 17, a las 2.57, contra Estados Unidos; y cerrarán esa misma jornada, desde las 22.30, contra España.