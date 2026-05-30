Satisfacción de la comunidad de Pedernal por la llegada de un tractor adquirido con aporte de CTM

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande hizo su aporte a la comuna de Pedernal para la adquisición de un tractor que permitirá la mejora y mantenimiento de las calles de tierra.

La llegada de la unidad tuvo lugar esta semana y se celebró con un acto público al que asistieron vecinos y estudiantes de la escuela secundaria de la comunidad. Estuvo presidido por el jefe comunal, David Paiz.

Juan Carlos Chagas, miembro del directorio de CTM, hizo uso de la palabra para instar a los alumnos a que "estudien y se capaciten, preparándose para la vida por delante y tengan autonomía a la hora de tomar decisiones".

El funcionario les expresó a los jóvenes y a los pobladores en general que se propongan ser los mejores" para progresar y salir adelante como comunidad”.

Chagas destacó que la comuna pidió herramientas de trabajo y no recursos, "lo cual me satisfizo enormemente", expresó.

Pedernal está ubicado a una corta distancia de Ubajay, sobre la costa del río Uruguay y a poco menos de 70 kilómetros al sur de Concordia.

Es uno de los primeros asentamientos de las colonias judías a fines del siglo XIX que se trasladaron desde la vecina localidad de Basavilbaso para dedicarse a las tareas rurales. Actualmente, la industria de la madera es la principal actividad.

Muchos de los chicos no conocen otros lugares más allá de su hábitat inmediato y el 31 de agosto viajarán por primera vez, en este caso para realizar una visita guiada a la represa de Salto Grande.

Chagas hizo hincapié en que todos los entrerrianos “deben tomar conciencia de la importancia de la energía para el crecimiento y desarrollo de las comunidades y de las economías regionales”, según publicó El Entre Ríos.

El funcionario transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y la fiesta culminó con un chocolate caliente para combatir el frío reinante. "Y con tractor propio", dijeron los pobladores entre risas, un marcado orgullo y al grito de "Pedernal, Pedernal".