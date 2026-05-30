Liga Federal: Urquiza de Santa Elena perdió, pero terminó puntero en su zona

En la noche de este viernes se disputaron tres de los últimos cuatro partidos correspondientes a la Zona A de la Conferencia Litoral en la Liga Federal de Básquet. Entre ellos destacaba el duelo en el estadio Guillermo Gaya de Paraná entre Quique Club y Urquiza de Santa Elena, ambos extremos de la tabla de posiciones.

Pese a la diferencia existente entre ambos en la tabla, el conjunto paranaense concretó una muy buena actuación y se impuso por 82-75 como local. En lo que fue una buena actuación grupal, con tres de sus jugadores superando los 15 puntos, destacó Uriel Lejtman, que anotó 22 tantos, tomó nueve rebotes y además brindó cuatro asistencias.

En el conjunto visitante estuvo el goleador del juego. Marcos Revello anotó 25 tantos para el conjunto dirigido por Leonardo Villagra, aunque no fue suficiente para que el elenco santaelenense obtuviera una nueva victoria.

Este resultado no impidió que Urquiza finalizara en el primer lugar con récord 8-4 ni evitó el último puesto de Quique con el acumulado invertido (4-8). Ambos se vieron afectados por el partido entre Rivadavia y Gimnasia en Santa Fe que acabó con triunfo del segundo por 78-62 en condición de visitante en el estadio Ezequiel Ceratti.

El encuentro restante de este viernes lo protagonizaron dos elencos entrerrianos. La Armonía recibió al Centro Juventud Sionista en un duelo clave por el tercer puesto. Aunque el conjunto colonense tenía chances, el paranaense no lo dejó soñar y se impuso por 85-51 en el estadio Gregorio “Pocho” Nieto.

El goleador del juego fue Nicolás Guaita, con 24 puntos para Sioni, que de la mano de Santiago Vesco acabó en el tercer lugar con un acumulado de 7-5, por debajo de Urquiza (8-4) y Rivadavia Jrs. (7-5). El conjunto colonense tiene un acumulado de 5-6, pero todavía tiene un partido por delante: el domingo enfrentará a Recreativo (5-6) para definir quien termina en el cuarto puesto de la Zona A. Jugarán a partir de las 20 en el estadio Antonio Zorzet.

Próxima fase

Urquiza, que terminó puntero, ya está clasificado a los cuartos de final de la Conferencia, por lo que espera rival. En esa misma instancia espera Temperley de Rosario, que terminó la fase regular con un acumulado de 10-2. Recién el domingo, con toda la actividad definida, se conocerán los seis enfrentamientos de octavos de final.

Posiciones | Conferencia Litoral | Zona A

1°) Urquiza: 8-4.

2°) Rivadavia Jrs.: 7-5.

3°) Sionista: 7-5.

4°) La Armonía: 5-6*.

5°) Recreativo: 5-6*.

6°) Gimnasia (SF): 5-7.

7°) Quique: 4-8.