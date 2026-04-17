Liga Argentina de Básquet: Central Entrerriano ganó el primer chico en suplementario

En su cancha, Central Entrerriano ganó el primer chico frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El Estadio José María Bértora fue escenario de este apasionante encuentro, donde Central Entrerriano pisó fuerte en un primer tiempo y demostró lo que durante la fase regular fue clave, su gran localía. Sin embargo, empató en la vuelta del vestuario con una gran remontada y forzó una prórroga.

Los dirigidos por Pascal lograron una defensa sólida y una eficacia en el tablero, lo cual les permitió sacar ventaja que parecía decisiva. Para el entretiempo, Central Entrerriano ganaba 22 puntos de diferencia: 50-28.

En el regreso a la cancha, los platenses golpearon fuerte, mostrando corazón y comenzaron a achicar la diferencia, aprovechando los errores y las bajas claves que sufrió el rojinegro. Castillo, por doble técnica; Pérez, por un fuerte golpe; y más tarde se le sumó Pividori por cinco faltas.

Las bajas fueron notorias y el Lobo supo sacarle provecho; con un doble de Gian Franco Sinconi lo empató 76-76, forzando cinco minutos más de juego. Con la poca banca que le quedaba, el dueño de casa se quedó con el partido y se adelantó 1-0 en la serie.

Este sábado, nuevamente en el José María Bértora, se disputará el segundo juego.