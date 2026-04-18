Marco Dianda logró una pole histórica en Concepción del Uruguay

El joven piloto de Dodge logró la pole, pero partirá desde el último lugar en la serie.

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la cuarta fecha del Turismo Carretera. En el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay, la figura de la jornada fue Marco Dianda, aunque no podrá aprovecharse de su buen rendimiento en la clasificación.

El piloto de 18 años y 20 días logró la pole position con un tiempo de un minuto, 24 segundos y 833 milésimas, logrando el récord de precocidad para la categoría. Sin embargo, no podrá disfrutar de su éxito debido a que tiene que cumplir una sanción por una maniobra peligrosa en perjuicio de Juan Ebarlín que lo forzará a largar último en su serie.

De esta manera, el primer puesto en la primera serie será para el uruguayo Mauricio Lambiris, que clasificó a 67 milésimas del vencedor. El tercero en la clasificación fue Santiago Mangoni, que quedó a 73 milésimas de Dianda y deberá comandar la segunda serie.

Con el retiro del poleman al último lugar de su serie, el beneficiado es Nicolás Bonelli. El uruguayense clasificó en el cuarto lugar a 201 milésimas y este resultado lo ubicará como líder de la tercera batería clasificatoria del domingo.

La primera de las series iniciará a las 11 y tendrá como líder a Lambiris, acompañado por Otto Fritzler (en esta tanda estará el paranaense Mariano Werner largando desde el quinto lugar).

La segunda serie comenzará a las 11.25 con la dupla Mangoni - Agustín Canapino por delante; y la última batería iniciará a las 11.50 y tendrá como líder a Bonelli junto a Valentín Aguirre. La cuarta final de la temporada, por otra parte, comenzará a las 13.55.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 4 (en Concepción del Uruguay)

1°) Marco Dianda (Dodge): 1’24”833/1000.

2°) Mauricio Lambiris (Ford): a 67/1000.

3°) Santiago Mangoni (Chevrolet): a 73/1000.

4°) Nicolás Bonelli (Ford): a 201/1000.

5°) Otto Fritzler (Mercedes Benz): a 251/1000.

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14°) Mariano Werner (Ford): a 535/1000.