La capacidad instalada de la industria bajó al 54,6%

La industria registró en el primer bimestre del año su menor utilización de capacidad instalada desde la crisis de 2002. Los problemas de demanda interna y la apertura comercial siguen impactando con fuerza en el sector. Este viernes el Indec informó que la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero. La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.

El informe del organismo exhibió que la metalmecánica aportó la principal incidencia negativa, al registrar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 33,9%, inferior al 44% del año previo. Esto respondió fundamentalmente a la retracción en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También resaltó un derrumbe interanual de casi 16 puntos porcentuales en la industria automotriz, que uso solo el 38,9% de su capacidad. En la misma sintonía, la caída anual del 14% en la producción de acero provocó que las industrias metálicas básicas sea otro de los rubros que más se contrajo versus 2025, informó Ámbito.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), las industrias metálicas básicas (59,7%), y productos alimenticios y bebidas (58,6%). En el otro extremo, se ubicaron debajo del nivel general la edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica (33,9%).