El Gobierno logró un superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo un superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo y un saldo positivo financiero, tras el pago de intereses de la deuda, de $484.789 millones. Para lograrlo, en medio de la negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que finalmente concluyó este miércoles, el Gobierno aceleró la motosierra, recortó fuerte el gasto primario y demoró distintas transferencias, como mecanismos para compensar la sostenida caída de la recaudación.

De esta manera, en el primer trimestre acumuló "un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI", señaló Caputo en su cuenta de la red social X. Cabe recordar que el FMI ratificó ayer, en el comunicado con el que anunció el acuerdo técnico, que la meta de superávit primario para todo 2026 es de 1,4% del PBI.

Para conseguir sellar el resultado trimestral, Caputo recurrió a distintas estrategias. Ocurre que la recaudación tributaria arrastra varios meses de caída. Así, el Palacio de Hacienda precisó ajustar el gasto primario 5,7% interanual en términos reales.

"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", aseguró el ministro.

El superávit fiscal y el ajuste del gasto

Las partidas destinadas a prestaciones sociales ascendieron a $8,05 billones en marzo. Esto implicó un alza nominal del 27,7% interanual y un recorte del 3,7% real.

También fue considerable el ajuste en salarios públicos. El gasto en remuneraciones fue de $1,44 billones: la suba nominal fue de apenas 25,7% interanual, lo que significó un ajuste real del 5,2%.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3,44 billones y apenas crecieron 13,6% nominal, lo que implicó un guadañazo considerable frente a una inflación del 32,6%.

Sin embargo, el principal ajuste en esta oportunidad se dio en los subsidios económicos, que totalizaron directamente bajaron 33,4% interanual en términos nominales y totalizaron $258.209 millones.