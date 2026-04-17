Fútbol: Unión cayó en Santa Fe a manos del urgido Newell’s Old Boys

Unión de Santa Fe cayó con Newell’s Old Boys de Rosario en el inicio de la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Este viernes, en el estadio 15 de Abril, el equipo dirigido por Frank Kudelka se quedó con una victoria importante para sus aspiraciones de mantener la categoría al imponerse por 3 a 2.

El Tatengue necesitó de apenas cuatro minutos de juego para abrir el marcador en Santa Fe. Una jugada rápida a la salida de un tiro libre encontró libre a Julián Palacios, quien envió un centro a la cabeza del villaguayense Marcelo Estigarribia para el 1-0 tempranero.

Sin embargo, la Lepra consiguió la igualdad de una manera casi fortuita y que debió ser analizada en la cabina VAR. Todo ocurrió a los 16 minutos tras un rebote en Estigarribia que fue en dirección a su propio arco. El arquero local Matías Mansilla alcanzó a tomar la pelota tras un rebote en el palo, pero su reacción no fue suficiente porque el balón había traspasado levemente la línea de meta. El árbitro Fernando Espinoza dejó seguir el juego, pero tras el llamado del VAR terminó convalidando el tanto de la visita.

El partido decayó en intensidad, pero a los 27 minutos, los dirigidos por Frank Darío Kudelka casi marcan el segundo tanto luego de un cabezazo de Luciano Herrera que dio en el travesaño. Inmediatamente después de dicha acción se produjo una jugada polémica tras la caída dentro del área de Rodrigo Herrera tras una disputa de balón con Lautaro Vargas. Espinoza no sancionó penal.

Newell’s siguió insistiendo y encontró la recompensa a los 38 minutos gracias a un golazo de Jerónimo Russo desde afuera del área. El mediocampista remató con potencia de zurda, la pelota rebotó en el palo derecho de Mansilla y se metió en el arco. En el final, la visita se salvó del empate porque Josué Reinatti se arrojó contra su palo para desviar un balón con destino de gol de Rafael Profini.

A los 11 minutos del segundo tiempo, un pase largo encontró al entrerriano Estigarribia en ataque, pero cuando intentaba avanzar, Nicolás Goitea intervino con precisión y cortó la jugada, frustrando así una ocasión de Unión, que buscaba revertir el resultado adverso. Poco después, el delantero local generó nuevamente una jugada de riesgo, pero Reinatti se lució en el arco con solvencia para evitar el empate en dos acciones consecutivas similares.

Apenas ingresó, Ignacio Ramírez aprovechó un error defensivo, luego del intento de pase de Maizon Rodríguez hacia el exPatronato Matías Mansilla. La pelota le quedó al delantero frente al arco y definió con precisión para marcar su gol a los 76 minutos, ampliando la ventaja de Newell’s. Cuando el resultado parecía definido, el Tatengue consiguió descontar tras una jugada que se gestó desde un tiro de esquina ejecutado en corto, seguido de un centro al área, donde Lucas Menossi capturó el rebote y convirtió el segundo gol a los 87′, estableciendo el 3-2 final, señala Infobae.

De cara a los partidos finales de la primera fase del Apertura, a Unión le quedará una visita a Liniers ante el actual puntero Vélez (lunes 27/4, a las 18.45) y el encuentro pendiente de la fecha 9 en Santa Fe contra Talleres de Córdoba (con día y horario a definir por AFA). En tanto que Newell’s recibirá por la fecha 16 a Instituto (domingo 26/4, a las 17.30) y cerrará en el José Amalfitani frente al Fortín.