Esta 1ª. Edición es de Ed. Camalote, año 2026. La edición y producción general es de Ferny Kosiak. La corrección integral, de Washington Atencio y el texto de contratapa, de Tuky Carboni. El título del poemario es Silbido hacia el Fuego. Son poemas inmediatos al ser madre.

Belén Zavallo escribe con la potencia del cuerpo elevada a la palabra por una fuerza que los imanta. Cuerpo y letra se funden y en la letra que es ficción se sostiene la ficción del cuerpo. Construyó una lengua que fulgura sobre la palabra y tiene un plano de consolidación en el imaginario de la autora y otro plano de consolidación en el imaginario ficticio de la civilización en el siglo veintiuno. A qué llamamos plano de consolidación. En el caso del poema son los niveles que organizan la ficción del poema entre un corte actual de la civilización y su relación con la ficción del poema. Por lo tanto una de las construcciones importantes de los poemas de Silbido de Fuego consiste en la lengua que Zavallo construye para vincular civilización en este marco de época y lengua del texto, o selección de palabras significativas para la obra con la constelación propia solo de su creación. Seleccioné un texto para estas consideraciones:

La mujer puede ser una bestia dispuesta a todo.

A dar zancadas hasta endurecer los músculos.

A abrir las ancas hasta descolgar cabezas

De su propio ganado.

A soltar sus articulaciones y volverse aire.

El bufido de la mujer se escuchará en los campos.

Levantará del lomo los pájaros que se alimenten de parásitos.

La madre será buey, almizcle, ave y gusano.

Quiero describir solo en parte el contexto grafopolítico que nos llega como información desde UNICEF, para que se evidencie la inscripción de los poemas en el plano de consistencia global. En la revista del PNUD se cita como tendencia global la caída histórica de la natalidad con más jóvenes posponiendo la natalidad o decidiendo no tener hijos. Corea del Sur lidera esta caída de la natalidad. Quienes hayan leído La vegetariana, novela de la Premio Nobel Hang Kang, encontrarán motivos para investigar ampliamente esta tende3ncia, ya que la Literatura desde la ficcionalización muestra el advenimiento de los rasgos de época. La operación que realiza Zavallo consiste en colocar en primer plano la realidad exasperada que tantas veces se decoró con {misterio de la vida{ abnegación de la madre. Borges en La cámara de las estatuas menciona {la esmeralda que es de gran socorro en los partos{. En el escenario actual, para revertir la caída de la natalidad el gobierno chino toma diferentes medidas urgentes como 500 dólares mensuales por hijo hasta los tres años. El gobierno ruso aprobó leyes que multan la promoción de un estilo de vida sin hijos. En el Oeste, Elon Musk observa la baja natalidad como una crisis existencial mayor al cambio climático. En Argentina la canasta de crianza y los promedios estimados para una crianza estándar hasta los 18 años tiene un costo de entre 110 y 140 millones de pesos, entre 90 y 120 mil dólares. Todo esto en relación con informaciones que ahora están circulando por decisión de los hechos. Zavallo incorpora el aire de los tiempos para construir su monumento. Se dice que en el parto la mujer se tutea con la muerte porque históricamente y aún hoy dar a luz implica un riesgo real de fallecimiento por hemorragias, infecciones o preclampsia. Es un momento límite, donde la vida y la muerte coexisten, enfrentando a la mujer a un peligro inminente. Según datos de UNICEF, una mujer fallece cada dos minutos al dar a luz por complicaciones del embarazo o parto a nivel global.

Zavallo en estos textos se desvincula de la mayoría de las estéticas pasadas de (lo materno) para unirse a los grandes autores del siglo veintiuno como Annie Ernaux o Hardwickz, desmantela estéticas y desde su cuerpo da a luz otra palabra que aún estando en amor, respira sangre. Así arranca enormes lápidas de palabras para exponer la belleza de la multiplicación que se produce en el desgarro del cuerpo. La estética del orden de las cosas dolorosas, la locura del grito. Nos quita de lo insulso, levanta catedrales, enardece lo poético. Gracias Belén Zavallo por la construcción de esta lengua, gracias porque estando todos nosotros hechos de palabras, nos das una imagen rastro de lo real, que sangra.

(*): profesora de Castellano y Literatura, licenciada en Letras, escritora.