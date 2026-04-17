Con una formación de destacados músicos locales, el grupo Te Traigo un Son actúa este sábado

Este sábado 18 de abril, a partir de las 21, la agrupación paranaense Te Traigo un Son se presentará en el Almacén de los 33, el espacio cultural ubicado en la intersección de calles Bavio y Courreges. El evento propone difundir el repertorio del cancionero del Caribe, integrando además versiones de temas populares argentinos adaptados a los géneros tropicales.

La banda cuenta con una trayectoria que se remonta al año 2019, cuando fue fundada en la ciudad de Paraná por los músicos Sergio Turco Abdala, oriundo de Entre Ríos, y Sebastián Narváez, proveniente de Mendoza. Ambos cuentan con una vasta experiencia en la escena de la música popular y anteriormente formaron parte de proyectos destacados dentro del género como Echa Pa Lante y Aché Bembé.

A lo largo de estos años, el proyecto evolucionó de ser un encuentro musical entre amigos a consolidarse como una formación profesional, logrando una identidad propia dentro de la oferta cultural de la región.

La formación actual de Te Traigo un Son que subirá al escenario del Almacén de los 33 está liderada por su cantante y creador, el Turco Abdala, a quien acompañan artistas del circuito local, entre ellos Emilia Cersofio, Martán Echeverría, Marianela Bianco, José Luis Viggiano y Martín Bustos.

Como es habitual, el espacio cultural ofrecerá una amplia carta de bebidas y comidas para acompañar la velada.

La entrada será bajo la modalidad de aporte al arte, establecida en $10.000. Para reservas, comunicarse al 343 4702836.