Liga Argentina: La Unión y Central Entrerriano buscarán liquidar sus series

Este sábado por la noche se producirán cuatro encuentros correspondientes al segundo juego de los playoffs de octavos de final de la Liga Argentina de Básquet. Tres de ellos serán por la Conferencia Sur y dos corresponderán a la Conferencia Norte. Entre los encuentros de la Conferencia Sur destaca la presentación de los entrerrianos La Unión de Colón y Central Entrerriano.

21: La Unión de Colón - Pico Football Club

El primero en saltar al rectángulo de juego entre los entrerrianos será La Unión de Colón, que a partir de las 21 recibirá a Pico Football Club. El encuentro se disputará en el estadio Carlos Delasoie y contará con el arbitraje de Raúl Sánchez y Martín Pietromónaco.

Ambos equipos avanzaron desde la primera fase con un idéntico registro de 21 victorias y 11 derrotas. Sin embargo, La Unión tuvo mejor diferencia de gol y pudo saltarse la primera ronda de playoffs, mientras que Pico debió vencer a El Talar en la Reclasificación (3-1) para poder seguir en competencia.

En el primero de los duelos de esta serie, La Unión superó con mucha holgura al escollo que significó su contrincante con un resultado final de 97-75 el pasado jueves. Con la localía a su favor, el equipo entrerriano podría liquidar la serie si vuelve a ganar este sábado.

21.30: Central Entrerriano - Gimnasia La Plata

En el estadio José María Bértora, Central Entrerriano enfrentará a Gimnasia La Plata a partir de las 21.30. La dupla arbitral del encuentro estará compuesta por Silvio Guzmán y Guillermo Grondona.

El Rojinegro fue uno de los mejores de la primera fase y terminó segundo con récord 23-9; mientras que el Lobo platense acabó con un récord 19-13 y debió enfrentar a Racing en la Reclasificación (victoria 3-2) para poder seguir en la competencia.

A lo largo de la temporada fue el Rojinegro el que ganó los dos encuentros y en el primer partido de esta serie debió sufrir: llegó a estar arriba por 24 puntos en el tercer cuarto, pero el Tripero remontó y llevó el partido a suplementario. No le alcanzó: Central Entrerriano ganó 90-84 y se aseguró la chance del match point este sábado.