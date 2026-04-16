Aranda visitó clubes de Diamante y dialogó con sus dirigentes

El diputado provincial Lénico Aranda (JxER-Diamante) visitó espacios deportivos. Realizó aportes materiales y se interiorizó en el trabajo social que llevan adelante.

En los últimos días, el legislador recorrió distintos clubes de la ciudad, visitando Deportivo Strobel, Defensores de Belgrano, Puerto Nuevo, San Martín y Valle María. En cada uno de estos espacios, Aranda mantuvo encuentros con dirigentes, entrenadores y referentes, con el objetivo de conocer en detalle la realidad de cada club.

Durante las visitas, además de concretar la entrega de elementos, el diputado dialogó sobre los proyectos en marcha, las necesidades actuales y los desafíos que enfrentan las entidades. En ese marco, se puso en valor el rol clave que cumplen los clubes como espacios de contención e inclusión social, especialmente para niños y jóvenes.

Las recorridas también permitieron visibilizar el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen estas entidades, muchas veces a pulmón y con un fuerte compromiso comunitario. En cada encuentro, Aranda destacó la importancia de acompañar y fortalecer ese trabajo, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo social.

De esta manera, el diputado reafirmó "su cercanía con los clubes de Diamante" y consolidó "una línea de trabajo enfocada en el apoyo permanente a estas organizaciones, reconociendo su impacto positivo en la comunidad".