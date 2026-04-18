Concordia: detienen a un joven que exhibió un revólver en redes sociales

El operativo se originó a partir de tareas investigativas que detectaron una publicación en la plataforma Instagram. El joven de 18 años fue allanado y quedó detenido.

En un procedimiento llevado a cabo por la Policía de Entre Ríos durante la noche de este viernes, un joven de 18 años fue aprehendido en la ciudad de Concordia, tras una investigación por la exposición pública de un arma de fuego mediante redes sociales, lo que activó una rápida respuesta judicial y policial.

El operativo se originó a partir de tareas investigativas que detectaron una publicación en la plataforma Instagram. En dicha red social, se había difundido una fotografía donde se exhibía un arma de fuego de grueso calibre, lo que motivó el inicio de las actuaciones de oficio para identificar el domicilio y a los responsables del material publicado.

Con los datos recabados, la justicia ordenó una medida de fuerza que se concretó aproximadamente a las 20.30. Personal de la Comisaría Segunda se desplazó hasta una vivienda situada en calle Nieves al 900 para dar cumplimiento a la orden de allanamiento.

Según el reporte oficial, el procedimiento arrojó un resultado positivo. En el interior de la finca, los efectivos policiales lograron hallar y retirar de circulación elementos de peligrosidad que no contaban con la debida autorización legal.

El detalle de lo incautado incluye un revólver calibre 38 Special, tres cartuchos calibre 38 y dos cartuchos calibre 12/70.

Tras el hallazgo, se procedió a la detención de un joven de 18 años de edad, cuya identidad no fue trascendida oficialmente. El joven fue trasladado y quedó “supeditado a la causa por el supuesto delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego”.

Fuente: El Entre Rios, Ahora.