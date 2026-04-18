Entre barroco y tango porteño, la Camerata Rosario colmó el Teatro 3 de Febrero con “Las 8 Estaciones”

Desde la tarde de este viernes, el público comenzó a reunirse en la puerta del Teatro 3 de Febrero en Paraná, para asistir a “Las 8 Estaciones Vivaldi y Piazzola”, el espectáculo de la Camerata Rosario, que tuvo doble función.

La presentación de las 19 se agregó luego de que se agotaran las localidades del horario original de las 21, en una clara señal de la expectativa que generó la propuesta. La sala se mantuvo colmada y atenta, acompañando el concierto en un silencio sostenido, casi reverencial, con un público diverso en el que convivieron espectadores adultos y una importante presencia de jóvenes.

La Camerata Rosario llegó a la capital entrerriana tras su paso por el Teatro Odeón, donde se había presentado el viernes, y confirmó su presente convocante con una propuesta que articula dos universos musicales en diálogo: la obra de Antonio Vivaldi y la de Astor Piazzolla.

Durante casi una hora y media, el ensamble sostuvo un recorrido de precisión y matices, donde la tensión entre el barroco europeo y la intensidad del tango contemporáneo encontró un punto de equilibrio. En ese entramado, se destacó el violinista solista Jeremías Petruff, con una interpretación sólida y expresiva que guió buena parte del concierto.

El público aplaudió de pie la presentación de la Camerata Rosario.

Antes del cierre, la directora Danisa Alesandroni tomó la palabra para agradecer al personal del teatro y a la producción de Paracima, y compartió una novedad significativa, la reciente grabación del segundo disco de la Camerata, dedicado a "Las Estaciones porteñas", con Petruff como solista. El trabajo también incluye "La suite del ángel" y cuenta con arte de tapa del artista santafesino Santiago Albornoz, quien estuvo presente en la sala anoche. Además, invitó a seguir el material en plataformas digitales y redes del grupo.

El cierre llegó luego de casi una hora y media de interpretaciones, con un bis celebrado por el público, con “La muerte del ángel”, pieza emblemática del repertorio de Piazzolla, que forma parte de este nuevo trabajo discográfico de la Camerata Rosario.

Con un coliseo colmado y aplaudiendo de pie, la Camerata Rosario se despidió de la capital provincial dejando una noche atravesada por el rigor musical.