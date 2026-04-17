La diputada Romero destacó la política de Frigerio en el Norte: “Empezamos a revertir desigualdades”

La diputada María Elena Romero (JxER-Feliciano), revalorizó la política que viene llevando adelante el gobernador Rogelio Frigerio en el Norte entrerrianos. Aseguró que la zona “dejó de esperar” y comenzaron a “revertir desigualdades”.

“Durante años, el Norte entrerriano fue relegado a un segundo plano. No por falta de necesidades, sino por falta de decisiones. Esa historia de postergación marcó el desarrollo de nuestras comunidades, generando desigualdades profundas que hoy comenzamos a revertir. Ese cambio no es casual. Es el resultado de una decisión política clara del gobernador Rogelio Frigerio: construir una Entre Ríos más equilibrada, donde el lugar en el que se nace o se vive no determine las oportunidades”, consideró.

Dijo que “en el departamento Feliciano, esa transformación se ve en hechos concretos2, y puntualizó: “La inversión en infraestructura escolar supera los 322 millones de pesos y alcanza a múltiples establecimientos con obras ejecutadas, en marcha y adjudicadas. No se trata de anuncios, sino de intervenciones reales: desde la ampliación de la residencia femenina de la Escuela Agrotécnica N° 52 ‘Manuel Bernard’, con una inversión superior a los 457 millones de pesos, hasta reparaciones integrales en instituciones emblemáticas como la Escuela Técnica N° 1, la Escuela Primaria N° 1 ‘Cornelio Saavedra’ o la Escuela Normal N° 3”.

“Cada una de estas obras resuelve problemas estructurales que durante años fueron postergados: instalaciones eléctricas obsoletas, sistemas de desagüe deficientes, techos deteriorados. Y también incorpora soluciones concretas para la vida cotidiana, como la construcción de nuevos pozos de agua, fundamentales en zonas rurale”, manifestó.

Adelantó que “la próxima intervención en las escuelas ‘Martín Fierro’ y ‘José Hernández’, en San Víctor, se inscribe en esta misma lógica: garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender en cada rincón del departamento”.

Conectividad, vivienda y sanidad

La diputada señaló que el “proceso de transformación no se limita a la educación”. “También se expresa en una mirada estratégica sobre la conectividad. La rehabilitación de las rutas provinciales Nº 1 y Nº 2 representa una obra clave para el norte entrerriano: mejora la transitabilidad, reduce costos logísticos y fortalece el desarrollo productivo de la región, integrándola de manera efectiva al resto de la provincia”.

Asimismo, “el acceso a la casa propia, pilar fundamental de la dignidad familiar, es otra de las realidades que hoy se gestionan con hechos. A través del IAPV, la provincia lleva adelante la construcción de 22 soluciones habitacionales que ya cuentan con un avance del 80% y próximamente se iniciarán otras 21. Con una inversión que supera los 4.233 millones de pesos (2.115 y 2.118 millones respectivamente), estas viviendas no son solo ladrillos y cemento; son la respuesta concreta a un sueño postergado para decenas de familias felicianenses. Es por ello que agradezco profundamente la dedicación y el compromiso de todo el equipo del Instituto liderado por su presidente Manuel Schönhals”.

Remarcó que “en paralelo, se avanza en intervenciones que impactan directamente en la calidad de vida de nuestras comunidades rurales, como la mejora del sistema de agua potable en escuelas alejadas, garantizando un derecho básico que durante demasiado tiempo fue una deuda pendiente”.

Salud pública

La legisladora provincial afirmó que el “área donde este cambio de rumbo se vuelve especialmente significativo es en la salud pública”. “La intervención integral en el Hospital General ‘Francisco Ramírez’ de San José de Feliciano constituye una obra central para el departamento. ​Como también mencionamos oportunamente en nuestra columna del pasado 6 de noviembre (‘Con hechos, no promesas..’), la entrega de una ambulancia de mediana complejidad a este nosocomio —una demanda desesperante e impostergable que llevaba años sin respuesta por parte de anteriores gobiernos— constituye una mejora directa en la calidad de atención y en la accesibilidad de los pacientes, especialmente de nuestras zonas rurales. A ello se suma hoy una inversión de más de 250 millones de pesos para reparar integralmente el hospital: techos, cielorrasos, instalaciones, accesos y sectores críticos (además de mejoras en el sector de quirófanos). ​Con un plazo de ejecución de 180 días, los trabajos incluyen la adecuación completa de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de desagüe, y la construcción de un nuevo acceso principal. Además, se incorporan mejoras sustanciales en el sistema de provisión de agua con la instalación de nuevos tanques de almacenamiento y renovación de cañerías, así como intervenciones específicas en sectores clave como cocina y laboratorio. A esto se suma la puesta en valor del asilo de ancianos, con reconstrucción de pisos, mejoras estructurales y nuevas veredas perimetrales”.

“Estas obras no son solamente infraestructura –destacó-. Son decisiones que impactan directamente en la calidad de atención, en las condiciones de trabajo del personal de salud y, sobre todo, en la dignidad de cada vecino que necesita acceder a un servicio esencial. Nada de esto es aislado. Forma parte de una planificación sostenida que prioriza donde más se necesita. Que entiende que el desarrollo no puede ser desigual y que no hay provincia posible si una parte de su territorio queda relegada”.

Por último, reafirmó: “Es importante decirlo con claridad: el Norte entrerriano dejó de ser una periferia olvidada. Hoy es una de las prioridades de la gestión de nuestro gobernador Rogelio Frigerio. Queda mucho por hacer, sin dudas. Pero también es cierto que cuando hay decisión política, las transformaciones empiezan a ser visibles. Y en ese camino, Feliciano y todo el Norte entrerriano ya no esperan: avanzan”.