Entre el humor y el cambio de vida: Ca7riel y Paco Amoroso revelan por qué dejaron el sexo temporalmente

El dúo de Paco Amoroso y Ca7riel volvió a ser tendencia, pero no por una explosiva colaboración con artistas internacionales, sino por la curiosa respuesta que dieron cuando les preguntaron cuándo fue la última vez que tuvieron sexo.

Los artistas argentinos participaron de La Revuelta, el exitoso programa de entrevistas que es éxito en España.

Fieles a su humor ácido, la dupla no dudó en responder el cuestionario sobre la frecuencia de sus relaciones sexuales en los últimos 30 días. Fue Paco Amoroso quien tomó la palabra y dejó atónito al conductor David Broncano con su respuesta.

"Cero", afirmó de manera tajante.

El músico justificó que el motivo de su abstinencia se debe a una decisión vinculada a su carrera profesional: "Desde diciembre que entramos en la clínica – término que utilizan para referirse al proceso creativo– yo me alejé de las pasiones. Me parece que hay que enfocarse más en estar bien", señaló.

Por su parte, Ca7riel acompañó la postura de su compañero, definiéndose como "artistas de alto rendimiento".

Según explicaron, prefieren “guardar energía” para la producción de los shows y para el escenario, similar a la preparación física y mental de atletas de élite.

Sin embargo, ambas posturas y declaraciones forman parte de la identidad performática que mantienen en cada etapa musical en la que se encuentran, buscando ironizar y hacer sátira de los tabúes de la industria musical.

Fuente: Noticias Argentinas.