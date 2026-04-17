El gobernador destacó el rol clave del sector lechero y reafirmó el apoyo estatal en la Expo de Nogoyá

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió hoy la 22° Expo Provincial de la Leche y la 13° Expo Jersey Entrerriana, que se desarrollan en la Sociedad Rural de Nogoyá. Allí reafirmó que trabaja “desde el Estado para que el sector privado crezca, y de esa manera crezca la provincia”; y destacó el rol estratégico de la actividad lechera en el desarrollo productivo de Entre Ríos.

Durante la recorrida por el predio, donde visitó los distintos stands y dialogó con los productores, estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; los secretarios de Agricultura, Raúl Boc Ho; de Trabajo, Mariano Camoirano; y de Turismo Jorge Satto; y el senador provincial Rafael Cavagna, entre otros.

“Estamos acá en la Capital Provincial de la Lechería, una exposición que se hace desde hace mucho y que va creciendo año a año, con el acompañamiento de todo el sector”, dijo en referencia a la expo, que en esta edición reúne más de 120 stands y alrededor de 400 actores de la cadena láctea, entre productores, empresas e instituciones, publicó el portal oficial de la Provincia.

Destacó luego el acompañamiento del gobierno provincial a un sector “clave, para nosotros, no solo desde el punto de vista productivo, de la mano de obra que genera, sino también de algo que es muy importante, que es el arraigo. El productor lechero, por definición, es un productor que contribuye al arraigo de nuestra gente en los distintos lugares de nuestra provincia y para nosotros eso es un objetivo importante a cumplir”.

Asimismo, el gobernador resaltó la implementación del programa de Buenas Prácticas Lecheras, que ya alcanzó a 50 tambos entrerrianos y que será ampliado a otros 50 establecimientos. “Participar de buenas prácticas lecheras les permite a los productores después vender su producto con mayor precio. Así que es un tema muy importante, donde destinamos recursos de la provincia”, dijo.

También mencionó los créditos a valor producto, que “se han incrementado muchísimo y son una solución para los productores”, como los del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los del Banco Nación. También las obras de infraestructura, “que lentamente estamos llevando adelante, sobre todo en nuestra red vial abandonada durante décadas, y que son vitales para un sector como el lechero”, resaltó el portal oficial de la Provincia.

Por último, subrayó: “Creemos profundamente en nuestros productores; creemos profundamente que la riqueza y el empleo se generan en el sector privado; y trabajamos desde el Estado para que el sector privado crezca y desde esa manera crezca también nuestra provincia”.

Por su parte, la vicegobernadora Aluani señaló que “es un placer estar acá y ver cómo tenemos cada vez más gente y expositores. Este lugar es una ventana para que el resto de las provincias y la Argentina vean cómo se está fortaleciendo este núcleo lechero; y desde la provincia continuar fortaleciendo con políticas públicas que puedan desarrollar cada vez más esta producción”.

En tanto, el intendente afirmó que “esta expo es la identidad, el ADN, de gran parte de los entrerrianos, no solo por el sector lechero, sino por ese espíritu del emprendedurismo, del trabajo, del levantarse temprano, del generar valor agregado”. En ese marco, agradeció al gobernador y “a todos los que hacen posible y acompañan; y que estamos todos en esta sintonía de darle para adelante para cambiar la provincia”.