Gimnasia ganó y se ilusiona con clasificar a playoffs

La actividad por la 15ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura en la Liga Profesional comenzó temprano en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. Gimnasia recibió a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo que contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

En el desarrollo del partido fue el conjunto platense el primero en tener una jugada con un centro de tiro libre desde el costado izquierdo en el que Pedro Silva Torrejón ganó de cabeza y estrelló su remate en el poste izquierdo del arco defendido por Agustín Lastra.

El León del imperio contestó con un balón largo jugado al costado derecho que derivó en un centro bajo para la llegada dentro del área en soledad de Mateo Bajamich, que remató directamente afuera. Desaprovechó una buena chance el conjunto visitante.

La ventaja para los locales llegó sobre los 40 minutos, luego de una escalada por izquierda de Silva Torrejón que terminó con un cruce dentro del área de Matías Valenti que el árbitro sancionó como penal. De la ejecución se encargó Marcelo Torres, que remató abajo a la derecha y venció a Lastra para poner el 1-0 parcial.

Ya en la segunda mitad del partido, el equipo visitante tuvo una llegada muy clara en los pies de Martín Garnerone, que recibió un buen pase entre líneas por el costado derecho y dentro del área. Sin embargo, demoró el remate y llegó el cruce de su marcador, que dificultó el disparo.

Siguió buscando el equipo de Gerardo Acuña que tuvo otra chance clarísima en los pies de Garnerone. Esta vez fue a partir de un desborde de Alanís por izquierda que derivó en un centro a la carrera para la llegada de Garnerone, que llegó a definir, pero lo hizo justo a la posición en la que estaba Nelson Insfrán.

Insfrán pudo volver a lucirse luego de un avance por la derecha del conjunto visitante que terminó con un remate cruzado de Facundo Gallardo. El disparo buscaba el costado derecho, pero una buena estirada del arquero y el posterior rechazo de la defensa evitaron el tanto.

La última del juego fue para el Lobo platense. Un excelente centro de tiro libre desde la derecha cayó en el área para el cabezazo de Cayetano Bolzán. En absoluta soledad, el atacante remató directamente afuera de manera increíble. No pudo ser.

Con la victoria, Gimnasia alcanzó los 20 puntos y se ubica en la séptima posición del torneo; mientras que Estudiantes de Río Cuarto permanece en el último lugar con tan solo cinco unidades. En la próxima fecha, el Lobo visitará a Belgrano de Córdoba, el domingo 26, desde las 17.30; mientras que el Celeste recibirá a Rosario Central el viernes 24, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 1-0 Estudiantes (Río Cuarto).



Gol:

40’PT: Marcelo Torres -penal-.



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Nicolás Barros Schelotto; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

DT: Ariel Pereyra.



Estudiantes (Río Cuarto): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Matías Valenti, Facundo Cobos; Tomás González, Alejandro Cabrera, Nicolás Talpone, Martín Garnerone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich.

DT: Gerardo Acuña.



Cambios:

12’ST: ingresó Manuel Panaro por Nicolás Barros Schelotto (GIM).

12’ST: ingresó Franco Torres por Mateo Seoane (GIM).

19’ST: ingresó Juan Antonini por Raúl Lozano (EST).

19’ST: ingresó Mauro Valiente por Martín Garnerone (EST).

19’ST: ingresó Francisco Romero por Nicolás Talpone (EST).

23’ST: ingresó Javier Ferreira por Mateo Bajamich (EST).

25’ST: ingresó Germán Conti por Renzo Giampaoli (GIM).

33’ST: ingresó Bautista Barros Schelotto por Alexis Steimbach (GIM).

33’ST: ingresó Cayetano Bolzán por Marcelo Torres (GIM).

35’ST: ingresó Facundo Gallardo por Alejandro Cabrera (EST).



Amonestados:

29’PT: Alexis Steimbach (GIM).

35’PT: Tomás González (EST).

34’ST: Javier Ferreira (EST).

42’ST: Mauro Valiente (EST).

48’ST: Bautista Barros Schelotto (GIM).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Video: Liga Profesional.