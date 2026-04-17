Comienza un nuevo ciclo en el Cineclub Noble

Este martes 21, a las 20 en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), se proyectará la película La parte de los ángeles, de Ken Loach (Reino Unido, 2012). La nueva propuesta se titula Cata de Musas y es organizada por el Instituto Audiovisual (Iaaer), con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El ciclo tiene previsto tres películas desde este martes 21 con La parte de los ángeles, dirigida por Ken Loach (Reino Unido, 2012); el martes 28 con Whisky Galore!, dirigida por Alexander Mackendrick (Reino Unido, 1949); y el martes 5 de mayo, Otra ronda, dirigida por Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2020). Siempre con el horario de las 20.

Cineclub Noble reconstruye hábitos colectivos, espacios comunes y promueve el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales y patrimoniales entrerrianos.

Acerca de la programación

La experiencia de degustar una bebida o alimento, percibiendo los elementos que lo forman con los cinco sentidos, especialmente con la vista, el olfato y el gusto, es el hilo conductor de los tres títulos que conforman la nueva propuesta que organiza el Iaaer, organismo de la Secretaría de Cultura. Acompaña el evento Oveja Negra, para la degustación del ciclo.

La parte de los ángeles, (The Angels’ Share, 2012), es una comedia dramática británica. La trama sigue a Robbie, un joven padre de Glasgow que, para evitar la cárcel y cambiar su vida, descubre un talento innato para la cata de whisky de malta mientras realiza trabajos comunitarios.