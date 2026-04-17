Se recuperó el acceso público al río Uruguay para el Parque Provincial Islas y Canales Verdes

Tras más de un año de gestiones legales y administrativas, el gobierno de Entre Ríos habilitó el libre acceso al río Uruguay en Puerto Campichuelo en Colonia Elía, un avance estratégico que permite la plena integración de la comunidad con su patrimonio natural.

La medida surge tras un fallo judicial favorable que habilita el camino al río, permitiendo que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar del paisaje del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, un área protegida de máxima conservación creada por ley en 2024, que es clave para potenciar el ecoturismo regional.

La recuperación de este acceso es el resultado de un proceso extenso y complejo encabezado por la Fiscalía de Estado, que contó con el acompañamiento estratégico del Ministerio de Gobierno y Trabajo en vínculo con el municipio y de la Secretaría de Ambiente. Este logro institucional no solo resuelve una demanda histórica de la localidad, sino que consolida la política estatal de garantizar que los bienes naturales de dominio público sean accesibles para el disfrute de todos los ciudadanos, publicó el portal oficial de la Provincia.

El Fiscal de Estado Adjunto, Martin Rettore, recorrió el lugar en la mañana del jueves pasado, junto al coordinador del Parque Provincial Alberto Zapata; el diputado provincial Silvio Gallay; y el presidente municipal de Colonia Elía, Ramón Barrera. “Con esta acción, la provincia reafirma su compromiso con la defensa del acceso público a las costas entrerrianas, transformando una victoria judicial en un beneficio tangible para todos los vecinos de la zona, que podrán acceder a la costa del río de forma totalmente libre y gratuita”, afirmó Rettore.

La creación del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay se aprobó el 15 de noviembre de 2023, gracias al Decreto N°4320, firmado por el entonces gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

La iniciativa tuvo desde un principio el objetivo de consolidar un corredor biocultural de áreas protegidas en ambas márgenes del tramo inferior del río Uruguay. Materializar ese objetivo no fue fácil, pero finalmente gracias al compromiso y espíritu de cooperación -sin precedentes- entre Argentina y Uruguay, se concretó el proyecto tal como se conoce en la actualidad. Gracias a aquellos esfuerzos hoy se gozan de pequeños -pero constantes- avances en la consolidación de la iniciativa. En materia ambiental es una de las pocas experiencias donde se plasma una política de Estado -siempre impulsada y alentada desde la Municipalidad de Colonia Elía-, independientemente de quien gobierne a nivel provincial.

El diseño del área protegida implicó también un arduo proceso participativo junto a comunidades locales, los Gobierno provincial y municipal, y organizaciones de la sociedad civil, como WCS Argentina, Banco de Bosques y AMBÁ, que cuentan con el financiamiento de la Fundación Butler Conservation, que donó las islas para impulsar la iniciativa.

El Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay es valorado como un hito significativo, ya que el área está llamada a potenciar no solo la conservación de su patrimonio natural, sino también la cultural ribereña, para el uso y disfrute de los vecinos y visitantes.