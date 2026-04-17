Allanamientos a Bordet: el PJ cuestionó “la marcada intencionalidad y el ensañamiento del fiscal”

El Partido Justicialista de Entre Ríos emitió un comunicado en defensa del ex gobernador Gustavo Bordet y con duros cuestionamientos al fiscal José Arias, que conduce la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex mandatario.

“Lo que advertimos con profunda preocupación es la marcada intencionalidad con la que actúa el fiscal interviniente quien, sin necesidad alguna, difunde una medida judicial con el evidente propósito de afectar la alta consideración pública de uno de los dirigentes más destacados del peronismo en los últimos veinte años”, se indicó desde el PJ.

“Observamos un ensañamiento que no puede ser ignorado, especialmente tratándose de una persona que vive en su casa de Concordia, recorre nuestras ciudades y está siempre dispuesto a brindar las explicaciones que se le requieran”, continuó el comunicado.

“Siempre hemos sido respetuosos del curso de las investigaciones judiciales. Sin embargo, no podemos dejar de advertir el claro propósito de difusión innecesaria de una medida que, sin haberse aún finalizado y a poco de comenzar, ya ha sido ampliamente divulgada en medios de comunicación, sin considerar siquiera que en el domicilio allanado reside una madre a cargo de un hijo menor de edad”, acotaron desde el partido.

“Tampoco se ha tenido en cuenta que no existe imputación alguna sobre el exgobernador, sino únicamente una investigación en curso, en la cual el actual diputado nacional ha estado siempre a disposición de la justicia, colaborando plenamente y sin obstaculizar en modo alguno el proceso”, se indicó luego.

Finalmente, se señaló: “Resulta necesario que el fiscal interviniente actúe con prudencia, decoro y estricto apego a las normas procesales al momento de disponer medidas y, sobre todo, al momento de darles difusión pública. El uso mediático de este tipo de acciones no es casual, sino que responde a una conducta que debe ser corregida”.