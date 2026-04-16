El Municipio de Colonia Avellaneda impulsa una propuesta para impulsar la producción y el consumo local

La Municipalidad de Colonia Avellaneda pondrá en marcha “Colonia Produce”, una nueva propuesta que tiene como objetivo generar un espacio de encuentro comunitario y poner en valor la producción local.

El proyecto consiste en la realización de un mercado mensual que se llevará adelante en el Centro Cultural, donde productores y emprendedores podrán ofrecer alimentos frescos, productos artesanales y propuestas gastronómicas elaboradas en la región.

Colonia Produce se desarrollará una vez al mes consolidándose como un espacio abierto a la comunidad que permitirá fortalecer la economía local y fomentar el consumo de productos de cercanía.

La primera jornada tendrá lugar el viernes 8 de mayo de 9 a 12.30.

A través de esta propuesta, se busca acompañar el crecimiento de los pequeños productores, generar redes entre emprendedores y promover el vínculo directo entre quienes producen y quienes consumen.

Además de su carácter comercial, el espacio apunta a consolidarse como un punto de encuentro que promueva la identidad local, el intercambio y la participación de la comunidad.