Rowing salió de malas y Estudiantes volvió a ganar en el Torneo Regional

Rowing obtuvo su primer triunfo del campeonato frente a Jockey de Rosario.
La actividad correspondiente a la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral tuvo este sábado a tres representantes paranaenses en cancha. Dos por el Top 10 y uno por la segunda con dos victorias y una derrota en el acumulado de la jornada.
Top 10
En la máxima división del rugby regional destacaron las victorias de Estudiantes y Rowing. El Albinegro se impuso como visitante de Santa Fe RC por 27-20, de manera que alcanzó los 12 puntos y se ubica como escolta de la tabla de posiciones, solo por detrás de Duendes, que tiene 14 unidades. En la próxima fecha, a disputarse el 2 de mayo, deberá recibir a otro de los animadores: Gimnasia de Rosario.
En el caso del Paraná Rowing Club, finalmente alcanzó su primer triunfo del torneo. Fue por 31-29 frente Jockey de Rosario, de manera que abandonó el último lugar de la tabla. Ahora tiene cinco puntos y aparece en el séptimo puesto de la tabla. En la próxima fecha, el Remero tendrá que medirse con Jockey de Venado Tuerto, como visitante.
Resultados | Fecha 3
Rowing 31-29 Jockey (R).
Santa Fe RC 20-27 Estudiantes.
Old Resian 19-29 Duendes.
CRAI 13-10 Jockey (VT).
Gimnasia (R) 24-27 Universitario (R).
Posiciones
1°) Duendes: 14 puntos.
2°) Estudiantes: 12.
3°) Gimnasia (R): 11.
4°) CRAI: 9.
5°) Universitario (R): 8.
6°) Santa Fe RC: 6.
7°) Rowing: 5.
8°) Jockey (VT): 4.
9°) Jockey (R): 3.
10°) Old Resian: 2.
Próxima fecha (4°)
Estudiantes - Gimnasia (R).
Jockey (VT) - Rowing.
Duendes - Santa Fe RC.
Jockey (R) - Old Resian.
Universitario (R) - CRAI.
Segunda División
En la segunda división no pudo ser para Tilcara. En condición de visitante, el Verde perdió ante Los Caranchos por 23-15 y pierde terreno en la tabla de posiciones: tiene cinco puntos y se ubica en el séptimo lugar de la tabla. En la próxima fecha, que será el 9 de mayo, su contrincante será Universitario de Santa Fe, uno de los líderes con puntaje perfecto.
Resultados | Fecha 3
Los Caranchos 23-15 Tilcara.
Alma Juniors 64-19 Regatas/Belgrano (SN).
Universitario (SF) 65-21 Cha Roga.
Logaritmo 45-15 Gimnasia (P).
CRaR 68-5 Los Pampas.
Provincial 27-19 La Salle.
Posiciones
1°) Alma Juniors: 15 puntos.
2°) Universitario (SF): 15.
3°) Los Caranchos: 14.
4°) Logaritmo: 14.
5°) Provincial: 12.
6°) CRaR: 10.
7°) Tilcara: 5.
8°) Los Pampas: 2.
9°) La Salle: 2.
10°) Regatas/Belgrano (SN): 1.
11°) Cha Roga: 0.
12°) Gimnasia (P): 0.
Próxima fecha (4°)
Tilcara - Universitario (SF).
Alma Juniors - Los Caranchos.
Cha Roga - Provincial.
La Salle - CRaR.
Los Pampas - Logaritmo.
Regatas/Belgrano (SN) - Gimnasia (P).