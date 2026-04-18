Rowing salió de malas y Estudiantes volvió a ganar en el Torneo Regional

La actividad correspondiente a la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral tuvo este sábado a tres representantes paranaenses en cancha. Dos por el Top 10 y uno por la segunda con dos victorias y una derrota en el acumulado de la jornada.

Top 10

En la máxima división del rugby regional destacaron las victorias de Estudiantes y Rowing. El Albinegro se impuso como visitante de Santa Fe RC por 27-20, de manera que alcanzó los 12 puntos y se ubica como escolta de la tabla de posiciones, solo por detrás de Duendes, que tiene 14 unidades. En la próxima fecha, a disputarse el 2 de mayo, deberá recibir a otro de los animadores: Gimnasia de Rosario.

En el caso del Paraná Rowing Club, finalmente alcanzó su primer triunfo del torneo. Fue por 31-29 frente Jockey de Rosario, de manera que abandonó el último lugar de la tabla. Ahora tiene cinco puntos y aparece en el séptimo puesto de la tabla. En la próxima fecha, el Remero tendrá que medirse con Jockey de Venado Tuerto, como visitante.

Resultados | Fecha 3

Rowing 31-29 Jockey (R).

Santa Fe RC 20-27 Estudiantes.

Old Resian 19-29 Duendes.

CRAI 13-10 Jockey (VT).

Gimnasia (R) 24-27 Universitario (R).



Posiciones

1°) Duendes: 14 puntos.

2°) Estudiantes: 12.

3°) Gimnasia (R): 11.

4°) CRAI: 9.

5°) Universitario (R): 8.

6°) Santa Fe RC: 6.

7°) Rowing: 5.

8°) Jockey (VT): 4.

9°) Jockey (R): 3.

10°) Old Resian: 2.



Próxima fecha (4°)

Estudiantes - Gimnasia (R).

Jockey (VT) - Rowing.

Duendes - Santa Fe RC.

Jockey (R) - Old Resian.

Universitario (R) - CRAI.

Segunda División

En la segunda división no pudo ser para Tilcara. En condición de visitante, el Verde perdió ante Los Caranchos por 23-15 y pierde terreno en la tabla de posiciones: tiene cinco puntos y se ubica en el séptimo lugar de la tabla. En la próxima fecha, que será el 9 de mayo, su contrincante será Universitario de Santa Fe, uno de los líderes con puntaje perfecto.

Resultados | Fecha 3

Los Caranchos 23-15 Tilcara.

Alma Juniors 64-19 Regatas/Belgrano (SN).

Universitario (SF) 65-21 Cha Roga.

Logaritmo 45-15 Gimnasia (P).

CRaR 68-5 Los Pampas.

Provincial 27-19 La Salle.

Posiciones

1°) Alma Juniors: 15 puntos.

2°) Universitario (SF): 15.

3°) Los Caranchos: 14.

4°) Logaritmo: 14.

5°) Provincial: 12.

6°) CRaR: 10.

7°) Tilcara: 5.

8°) Los Pampas: 2.

9°) La Salle: 2.

10°) Regatas/Belgrano (SN): 1.

11°) Cha Roga: 0.

12°) Gimnasia (P): 0.

Próxima fecha (4°)

Tilcara - Universitario (SF).

Alma Juniors - Los Caranchos.

Cha Roga - Provincial.

La Salle - CRaR.

Los Pampas - Logaritmo.

Regatas/Belgrano (SN) - Gimnasia (P).