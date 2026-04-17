Soledad Pastorutti presentó "Vienes y te vas" junto a Miranda! como parte de su nuevo proyecto "Casa Sole"

Soledad Pastorutti presentó “Vienes y te vas”, una nueva entrega de “Casa Sole”, su proyecto audiovisual más íntimo y personal. En esta ocasión, la artista se une a Miranda!, en una versión intima y poderosa.

“Casa Sole” nació como un espacio de encuentro entre artistas, canciones y emociones. “La versión condensa ese espíritu y encuentra una nueva identidad a partir del cruce entre la impronta pop característica de Miranda! y la fuerza interpretativa de Soledad, dando como resultado una versión fresca, emotiva y contemporánea”, describió en un comunicado el sello discográfico de la Sole.

Según los artistas, la canción se grabó en la atmósfera cálida y orgánica que define a la sección con su intercambio artístico genuino, en donde las voces se complementan con los arreglos a la perfección. El lanzamiento de “Vienes y te vas” sigue expandiendo el universo de Casa Sole, un proyecto que funciona como hogar creativo, escenario y refugio, donde las canciones se reinventan desde la cercanía, la emoción y la verdad del encuentro.

Las anteriores entregas fueron “Piel Canela” junto a Pedro Capó y Chango Spasiuk, “¿Cómo que no?” junto a La T y La M y “Hoja en Blanco” junto a Lázaro Caballero.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Niko Sedano, quien se apoya en la dirección de fotografía de Alfie Vázquez, quien además participa en cámara junto a Martín Benavent y Camila Malone. La dirección de arte corre a cargo de Flori González, mientras que el trabajo de iluminación recae en Dolores Garay junto a su equipo técnico. El estilismo, maquillaje y peluquería ha sido realizado por Pía Zubielqui, Gisela Parolin y Damián Brissio, acompañada por un equipo de producción liderado por Willo Sarmiento.

El presente de Miranda!Miranda! está atravesando un gran presente creativo. En este contexto de renovación y búsqueda, el dúo comienza a proyectar su regreso a España con dos presentaciones en venues emblemáticos, reafirmando el gran momento que atraviesa.

El 11 de noviembre se presentarán en el Movistar Arena de Madrid, y el 12 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona, en el marco de una nueva etapa que los encuentra consolidando su crecimiento fuera de Latinoamérica y fortaleciendo su vínculo con el público europeo.

Estos shows marcan un nuevo salto en su carrera, no solo por la magnitud de los recintos sino también por la respuesta del público, que acompaña cada anuncio con una expectativa en constante crecimiento.

Fuente: Ámbito.