El Parque General San Martín permanece cerrado por el desborde del arroyo

El Parque General San Martín permanecerá cerrado al público debido al desborde del arroyo Las Conchas, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días. Así lo confirmó su director, Alfredo Berduc a Elonce.

“El parque siempre permanece abierto durante todo el año, salvo en momentos en los que tenemos precipitaciones, en donde el camino, como es de tierra, no nos permite permanecer habilitados. En este caso, ha llovido muchísimo. Se registraron casi 130 mm caído en un par de días, lo que provocó que el arroyo, que es el principal curso de agua que delimita el parque, desbordara inundando parte del camping y demás”, explicó.

Berduc indicó que la dinámica del arroyo es cambiante: “Esto generalmente es bastante espontáneo, de un día para el otro crece, de un día para el otro vuelve a bajar”, aunque advirtió que el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones. “Seguimos teniendo pronóstico de algo más de agua para el fin de semana, así que con eso podemos asegurar que por lo menos este fin de semana el parque va a permanecer cerrado”.

El impacto del agua no solo afecta la transitabilidad, sino también las instalaciones. “En estos momentos el camping está bajo agua. Lo que nos pasa siempre es que luego de estos eventos, que no pasan todos los años pero generalmente año por medio, es que requiere que podamos limpiar todo, ver si hubo algún daño particular y eso nos lleva generalmente unos días para poder volver a la normalidad”, señaló.

En ese sentido, estimó que el cierre podría extenderse: “Seguramente será una semana aproximadamente que esté cerrado el parque para el acceso a visitantes. No lo puedo asegurar en forma tajante, dependemos de qué pase con el agua”.