Convocan a voluntarios para participar en una jornada de promoción de la lectura infantil

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevará adelante una jornada denominada "Rincón de Lectura" el lunes 20 de abril. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Atlético Echagüe Club, ubicado en calle 25 de Mayo 555 de la ciudad de Paraná, en el horario de 9 a 12. Esta iniciativa, organizada en colaboración con la Biblioteca Popular del Paraná, apunta a promover el hábito lector y acercar el universo de los libros a estudiantes del primer ciclo de nivel primario de la capital entrerriana mediante un espacio lúdico y de acompañamiento pedagógico en el marco de la Semana de la Lectura.

El proyecto busca conformar un equipo de voluntarios interesados en mediar procesos de lectura con niñas y niños, facilitando el acceso a diversos materiales bibliográficos como historietas, cuentos y relatos cortos. Los participantes seleccionados para esta tarea tendrán la responsabilidad de coordinar dinámicas de integración y juegos que permitan a los estudiantes descubrir nuevas historias de una manera amena y participativa.

La intención de los organizadores es que el voluntariado cumpla la función de asistir y se convierta, a la vez, en un actor activo que pueda transmitir el valor de la curiosidad y el conocimiento a los alumnos de las escuelas que concurran al predio.

Aquellos interesados en sumarse a esta experiencia, pueden realizar la inscripción a través del formulario.