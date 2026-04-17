Bordet cuestionó la “animosidad” del fiscal y sostuvo: “Hay un claro objetivo de dañar mi imagen"

El exgobernador Gustavo Bordet (PJ) embistió contra el fiscal José Arias, que interviene en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se encuentra imputado. Fue luego de que se conociera un allanamiento en la casa de su hija mayor y la orden de requisa en otras propiedades suyas. “Hay un claro objetivo de dañar mi imagen y la de mi familia”, sostuvo en un comunicado.

“Resulta especialmente llamativo que desde la propia fiscalía se haya difundido la medida cuando ni siquiera ha finalizado el allanamiento, lo que evidencia una clara intención de generar impacto mediático”, expuso Bordet. “Este capítulo es profundamente lamentable: no aporta absolutamente nada al esclarecimiento de los hechos”, acotó.

“Llama la atención que se avance sobre la base de suposiciones arbitrarias por parte del fiscal, con el claro objetivo de dañar mi imagen y la de mi familia”, advirtió luego.

Más adelante, el actual diputado nacional señaló: “Desmiento de manera categórica tener propiedades no declaradas, cuentas en el exterior, empresas fantasmas ni ningún tipo de estructura irregular de las que se han intentado instalar. Nunca tuve nada que ocultar”.

“Después de más de dos años de investigación, resulta preocupante la evidente animosidad con la que actúa el fiscal interviniente, impropia de su rol y totalmente alejada de la objetividad que exige la ley”, añadió, en referencia al fiscal de Concordia José Arias.

“No me voy a prestar a maniobras que nada tienen que ver con la verdad. Este tipo de acciones no hará mella en mi conducta ni en mi compromiso”, indicó luego.

Finalmente, Bordet expresó: “A lo largo de toda mi trayectoria pública siempre he estado a disposición de la justicia, respondiendo cada requerimiento sin excepciones ni dilaciones. Nunca evité dar explicaciones. Y no será ahora cuando cambie esa conducta. Pero la búsqueda de la verdad no puede convertirse en un espectáculo. El circo mediático y la búsqueda de escarnio público no son justicia”, concluyó.