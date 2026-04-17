Mountain Bike: Catriel Soto, subcampeón panamericano en Paraguay

Este viernes, el dos veces representante olímpico argentino –Londres 2012 y Río 2016– logró el segundo puesto de la prueba XCC con un tiempo de 19 minutos y 30 segundos, apenas 3’’ detrás del mexicano José Gerardo Ulloa Arévalo (19m27s) al cabo de nueve vueltas al circuito. El tercer puesto fue para el brasileño Ulan Bastos Galinski.

Con este resultado, el oriundo de Colón e integrante del BH Coloma Team no hace más que ratificar su vigencia: semanas atrás consiguió el tercer puesto del Campeonato Argentino de Mountain Bike XCO en el Parque Deportivo de Montaña de Mendoza.

“Estoy muy contento, sabía que en las piernas tengo algo especial. Estoy disfrutando lo poco que me queda en el alto rendimiento. Quería luchar y hacer esta carrera luchando, y qué mejor que hacerlo colgándome una medalla”, manifestó El Cacique.

“Esto es para todo mi país, para toda la gente que está detrás de todo esto, sobre todo en los momentos más difíciles. A mi familia, decirle gracias Coco y a mi equipos, a Carlos Coloma por confiar en mí. Esto es un sueño y no paramos de ir para adelante. Tengo casi 40 años, pero sigo con la misma pasión del primer día”, concluyó.